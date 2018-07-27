Биохакинг: все, что нужно знать о новом тренде ЗОЖ

Биохакинг – новое слово в мире поклонников здорового образа жизни

"События" на телеканале Украина)

Съесть морковь и похудеть, или даже омолодить свой организм. По всему миру набирает популярность так называемый биохакинг – диета, которую разрабатывают индивидуально под каждого пациета. Как она влияет на человеческий организм?

Принцип биохакинга прост. Специалисты делают генетический анализ по крови пациента. Проявляют реакцию организма на все имеющиеся на земле продукты. Это больше, чем 300 лабораторних тестов.

"Мы рассматриваем гены, которые нам говорят, что для этого человека полезно, а что категорически вредно. Это может быть огурец, морковь, какая-то специя, которая для данного человека является ядом. Ядом может оказаться что угодно", – говорит генетик Людмила Гончарук.

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Генетики объясняют: эта аллергия может быть наследственной. Если ваши предки не ели рис, вероятность вреда от него для вас очень высокая. По данным проведенных анализов, специалисты формируют индивидуальную диету, направленную на омоложение организма.

Анна Лесюк много лет работает в рекламе. Раскрутила в Украине не один всемирно известный медицинский бренд. Говорит, биохакинг действительно помогает.

"Хакинг – это взламывание системы. Так вот биохакинг – это взламывание ресурсов человеческого организма для того, чтобы улучшить жизнь, улучшить показатели работы организма. На сегодняшний день наша украинская медицина в состоянии обеспечить биохакинг человеческого организма. Сделать анализ на генетическую совместимость продуктов можно в любой лаборатории, где берут развернутые пробы крови".

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