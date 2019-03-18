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Бизнес-диета: как похудеть, если вы работаете в офисе

Сидячая работа часто приводит к лишним килограммам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Бизнес-диета поможет избавиться от лишних килограммов
Бизнес-диета поможет избавиться от лишних килограммов
Фото: Depositphotos

Малоподвижный образ жизни, который ведут работники офиса, может стать причиной избыточного веса. Бизнес-диета не требует больших затрат времени  на приготовление еды и представляет собой сбалансированное дневное меню. С помощью такого рациона можно за две недели потерять 2-5 кг. 

Помните, что работникам офиса следует воздерживаться от употребления слишком жирной пищи, как животного, так и растительного происхождения, которая не только наносит вред сердечно-сосудистой системе, но и ухудшает работу мозга. Кроме этого, стоит отказаться от шоколадок и печенья в качестве перекуса. 

Ешьте больше свежих фруктов и овощей
Ешьте больше свежих фруктов и овощей
Фото: Depositphotos

Примерное  меню на день

  • Завтрак: Зерновые хлопья с молоком, банановый сэндвич – 2 кусочка хлеба с отрубями, банан кусочками, 1 ч.л. меда и 1 ст. л. йогурта;
  • Обед: Салат из любых овощей, яблоко или апельсин, сэндвич – куриное филе, 2 ломтика нежирного сыра, 1 ст.л. натурального йогурта или низкокалорийного майонеза, огурец, салатный лист, зерновой хлеб.
  • Вариант: 200 г запеченого картофеля в "мундире", овощной салат, диетический йогурт, 125 г вареной фасоли или 25 г тертого сыра.
  • Ужин: 150 г курицы или индейки с подливой, гарнир – пропаренный коричневый рис, любые некрахмалистые овощи – свекла, огурцы, сладкий перец, белокочанная капуста, салат, зеленый горошек;
  • Вариант: Спагетти из твердых сортов пшеницы с соусом. Соус: тушенные помидоры с чесноком и  креветками или 100 г вареной курицы с небольшим количеством куриного бульона, грибами и ложкой нежирной сметаны.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

Смотрите сюжет о самых абсурдных диетах мира:

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Источник: Сегодня
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