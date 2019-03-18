Бизнес-диета: как похудеть, если вы работаете в офисе

Сидячая работа часто приводит к лишним килограммам

Бизнес-диета поможет избавиться от лишних килограммов Фото: Depositphotos

Малоподвижный образ жизни, который ведут работники офиса, может стать причиной избыточного веса. Бизнес-диета не требует больших затрат времени на приготовление еды и представляет собой сбалансированное дневное меню. С помощью такого рациона можно за две недели потерять 2-5 кг.

Помните, что работникам офиса следует воздерживаться от употребления слишком жирной пищи, как животного, так и растительного происхождения, которая не только наносит вред сердечно-сосудистой системе, но и ухудшает работу мозга. Кроме этого, стоит отказаться от шоколадок и печенья в качестве перекуса.

Ешьте больше свежих фруктов и овощей Фото: Depositphotos

Примерное меню на день

Завтрак: Зерновые хлопья с молоком, банановый сэндвич – 2 кусочка хлеба с отрубями, банан кусочками, 1 ч.л. меда и 1 ст. л. йогурта;

Зерновые хлопья с молоком, банановый сэндвич – 2 кусочка хлеба с отрубями, банан кусочками, 1 ч.л. меда и 1 ст. л. йогурта; Обед: Салат из любых овощей, яблоко или апельсин, сэндвич – куриное филе, 2 ломтика нежирного сыра, 1 ст.л. натурального йогурта или низкокалорийного майонеза, огурец, салатный лист, зерновой хлеб.

Салат из любых овощей, яблоко или апельсин, сэндвич – куриное филе, 2 ломтика нежирного сыра, 1 ст.л. натурального йогурта или низкокалорийного майонеза, огурец, салатный лист, зерновой хлеб. Вариант: 200 г запеченого картофеля в "мундире", овощной салат, диетический йогурт, 125 г вареной фасоли или 25 г тертого сыра.

200 г запеченого картофеля в "мундире", овощной салат, диетический йогурт, 125 г вареной фасоли или 25 г тертого сыра. Ужин: 150 г курицы или индейки с подливой, гарнир – пропаренный коричневый рис, любые некрахмалистые овощи – свекла, огурцы, сладкий перец, белокочанная капуста, салат, зеленый горошек;

150 г курицы или индейки с подливой, гарнир – пропаренный коричневый рис, любые некрахмалистые овощи – свекла, огурцы, сладкий перец, белокочанная капуста, салат, зеленый горошек; Вариант: Спагетти из твердых сортов пшеницы с соусом. Соус: тушенные помидоры с чесноком и креветками или 100 г вареной курицы с небольшим количеством куриного бульона, грибами и ложкой нежирной сметаны.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

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