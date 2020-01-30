Боль в правом подреберье: как бороться с дискинезией

Как правильно лечить дискинезию желчевыводящих путей

При болях в правом подреберье нужно сделать УЗИ Фото: Depositphotos

Дискинезия желчевыводящих путей — комплекс клинических симптомов, которые развиваются в результате нарушения двигательной функции желчного пузыря или желчных протоков без признаков их органического поражения (воспаления, образования камней и т. д.).

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Застой желчи

Среди двигательных нарушений желчевыводящий путей выделяют дисфункцию желчного пузыря и сфинктера Одди. При этом сбой в работе желчного пузыря — это нарушение его сократительной способности, в результате чего желчь нередко застаивается, перенасыщаясь холестерином. Обычно данное явление сопровождается болью типа желчной колики. Дисфункция же сфинктера Одди — нарушение сократительной способности запирательного механизма общего желчного протока и протока поджелудочной железы — клинически проявляется нарушением работы этих органов.

Кроме того, дискинезии могут различаться по функциональному состоянию, то есть сопровождаться как повышенной, так и пониженной двигательной активностью желчевыводящей системы. Специалисты в этом случае говорят о нарушениях по гипер- или гипокинетическому типу.

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Симптомы и причины дискинезии

Болевые приступы при дискинезии желчного пузыря по гиперкинетическому типу ("желчная колика") возникают периодически, на фоне полного благополучия, чаще в связи с сильными эмоциями, стрессами, реже при значительной физической нагрузке. Боли при этом обусловлены спастическими сокращениями желчного пузыря. Характеризуются как схваткообразные, кратковременные, терпимые. Нередко проходят самостоятельно, но особенно хорошо купируются спазмолитиками (но-шпа, дуспаталин и т.д.).

Дисфункция желчного пузыря по гипокинетическому типу имеет более сложное происхождение. Она возникает из-за дефицита гормона холецистокинина, который отвечает за сокращение желчного пузыря. К снижению же выработки этого важного вещества приводят изменения слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, возникающие по самым разным причинам. Например, при повышении уровня эстрогенов в крови (при беременности, во вторую фазу менструального цикла, при приеме гормональных противозачаточных средств). Или при малоподвижном образе жизни. Или таких заболеваниях, как сахарный диабет, цирроз печени, ожирение и др. Кроме того, проблема может иметь и пищевое происхождение: развиваться при нерегулярном питании с длительными интервалами между приемами пищи или при неоправданно длительном соблюдении диеты "в честь" заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки.

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Основные клинические проявления этого вида дискинезии — чувство распирания или постоянные, тупые, ноющие боли, периодические усиливающиеся (чаще после приема пищи) и уменьшающиеся после дуоденального зондирования, в т. ч. "слепого". Часто боль сопровождают диспепсические явления: ухудшение аппетита, отрыжка воздухом, пищей, тошнота, запоры.

Лечение дискинезии

Основная цель лечения любого вида дискинезии — восстановление нормального тока желчи и секрета поджелудочной железы по протокам. И огромную роль в этом играет диета! Во-первых, соблюдение принципа дробного питания (пища принимается часто – 5–6 раз в день, но малыми порциями). И во-вторых, употребление подходящих в данном случае блюд.

Например, при повышенной активности желчного пузыря особенно показаны "успокаивающие" продукты, содержащие магний: гречневая крупа и пшеничные отруби, пшено и капуста. При сниженной функции, напротив, рекомендуются стимулирующие желчеотделение некрепкие бульоны из нежирных сортов мяса, яйца всмятку, растительные масла. Кроме того, для нормализации стула (а в итоге уменьшения внутрибрюшного давления) в меню включаются свекла, морковь, тыква, кабачки, зелень. А на сладкое – чернослив, курага, арбузы, дыни. Овощи и фрукты лучше использовать термически обработанными (в отварном и запеченном виде), особенно в период обострения.

Исключить же из рациона (особенно в период ухудшения) следует алкоголь, газированные напитки, жареные и жирные блюда и приправы, т. к. эти продукты могут вызвать спазм сфинктера Одди. Также не рекомендуется злоупотреблять животными жирами, сдобой, орехами.

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