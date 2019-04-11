Болезнь Паркинсона: почему возникает и как ее лечить

Сегодня, 11 апреля, отмечают Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Быстро выявить болезнь Паркинсона можно, если вытянуть руки вперед. Если не дрожат, значит, первый этап теста пройден успешно, ясных проявлений нет. Второй этап – попробовать застегнуть маленькую пуговицу. Если вы свободно можете это сделать – значит, здоровы.

Болезнь Паркинсона может начаться с симптомов, на которые многие не обращают внимания. К ним относятся:

"Маска" на лице

Потеря нюха и вкуса

Активное потоотделение

Изменение почерка

Беспокойный сон

Тихий голос

Тремор, ригидность мышц

Замедленность движений

Запор

Постоянная боль в шейном отделе

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Травма головы, сильная мигрень, лишний вес, регулярное употребление большого количества молока – причины, которые могут стать провокаторами болезни.

Лечат болезнь с помощью таблеток, а в тяжелых случаях вживляют в мозг специальные электроды, которые с помощью электрических импульсов нормализуют его работу и полностью снимают тремор. Автономно работать такое устройство может 10 лет, после чего его можно заменить. Стоит подобная операция от 20 до 80 тысяч долларов. Благодаря ей люди могут долгое время работать и жить полноценной жизнью, не замечая болезни.

Напомним, ранее ученые выяснили, что неразборчивая речь и головокружения – признаки слабоумия.

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