Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Болезнь Паркинсона: почему возникает и как ее лечить

Сегодня, 11 апреля, отмечают Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05

Быстро выявить болезнь Паркинсона можно, если вытянуть руки вперед. Если не дрожат, значит, первый этап теста пройден успешно, ясных проявлений нет. Второй этап – попробовать застегнуть маленькую пуговицу. Если вы свободно можете это сделать – значит, здоровы.

Болезнь Паркинсона может начаться с симптомов, на которые многие не обращают внимания. К ним относятся:

  • "Маска" на лице
  • Потеря нюха и вкуса
  • Активное потоотделение
  • Изменение почерка
  • Беспокойный сон
  • Тихий голос
  • Тремор, ригидность мышц
  • Замедленность движений
  • Запор
  • Постоянная боль в шейном отделе

Читайте также
Грипп может привести к развитию болезни Паркинсона – ученый

Травма головы, сильная мигрень, лишний вес, регулярное употребление большого количества молока – причины, которые могут стать провокаторами болезни.

Лечат болезнь с помощью таблеток, а в тяжелых случаях вживляют в мозг специальные электроды, которые с помощью электрических импульсов нормализуют его работу и полностью снимают тремор. Автономно работать такое устройство может 10 лет, после чего его можно заменить. Стоит подобная операция от 20 до 80 тысяч долларов. Благодаря ей люди могут долгое время работать и жить полноценной жизнью, не замечая болезни.

Напомним, ранее ученые выяснили, что неразборчивая речь и головокружения – признаки слабоумия.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Лишний вес и хроническая усталость: чем опасен дефицит йода в организме Украинские звезды рассказали о проблеме, о которой не говорят вслух Мужчина из-за редкой болезни превращается в "вампира": фото Студентка из-за очень редкой болезни спит 22 часа в сутки
болезнь симптомы паркинсон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены
Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены
Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад
Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад
«Я сделала все, чтобы Бондарчук признал своего внебрачного сына»
«Я сделала все, чтобы Бондарчук признал своего внебрачного сына»
Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты
Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

Популярные статьи

Сегодня, 13:25Техно

Найден древний предок iPhone в рабочем состоянии: видео

Сегодня, 11:34Техно

Xiaomi Mi Band 4 шокировал низкой ценой

Сегодня, 10:32Fun

11 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Сегодня, 07:02Fun

Стоят две тысячи евро: на видео показали уникальных украинских котов

Сегодня, 05:10Психология

Гороскоп на сегодня: на Раков обрушится много задач, а Овнам стоит приберечь деньги

Вчера, 16:50Food

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Вчера, 14:12Fun

10 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 11:41Техно

Мир не будет прежним: Microsoft разрушила миф о флешках

Вчера, 09:22Fun

Преданный жене муж завел на стороне 47 детей

Вчера, 08:18Fun

Приметы на свадьбе: фотографы назвали главные признаки скорого развода

Вчера, 07:00Food

Как приготовить запеченную творожную пасху: ТОП-3 рецептов

9 апреляFun

9 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

9 апреляТехно

Атака НЛО: запуск ракет NASA породил жуткое явление

9 апреляFun

Девушка в белом платье сорвала свадьбу бывшего жениха: видео

9 апреляFun

Отец едва не потерял сознание, увидев прическу дочери

9 апреляШоу-бизнес

Ольга Сумская очаровала снимками с 17-летней дочерью-красавицей

Новости партнеров

Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли
Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли
Брэд Питт обеспокоен новым романом Анджелины Джоли
Брэд Питт обеспокоен новым романом Анджелины Джоли
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
Леонид Хейфец откровенно о Дорониной, Миронове и Борисове
Леонид Хейфец откровенно о Дорониной, Миронове и Борисове
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани