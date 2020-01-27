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Болезни желудка: кому нужно пройти обследование

Как не допустить развития язвы желудка и онкологии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:27
Фото: Depositphotos

Сейчас очень много людей бережно относятся к своему здоровью. Много кто старается предупредить болезнь. И это гораздо проще, чем потом лечиться. Болезни желудочно-кишечного тракта одни из самых распространенных в мире. И иногда правильного питания недостаточно для того, чтобы избежать гастрита или язвы.

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В случае недугов желудочно-кишечного тракта следует ориентироваться на ближайших родственников. Например, если язвенной болезнью страдает один из родителей, то вероятность болезни детей — до 50 %.

В настоящее время актуален генетический тест на врожденную непереносимость молочных продуктов. Выявив у ребенка такую ущербность ферментов, запрограммированную от рождения, можно избавить его от многих проблем с желудочно-кишечным трактом, резко ограничив в его рационе молочные продукты или совсем исключив их. То же касается и предрасположенности к глютеновой энтеропатии (целиакии) — непереносимости растительного белка глютена, в результате которой поражается слизистая оболочка кишечника.

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Есть исследования, выявляющие наследственную природу неспецифического язвенного колита, муковисцидоза.

В свое время в Японии ввели обязательное ежегодное обследование граждан старше 40 лет методом фиброгастроскопии. Это позволило выявить огромное количество опухолей желудка на ранней стадии и успешно пролечить предраковые состояния. Японский опыт можно переносить и на нашу страну.

Имеются безболевые формы язвенной болезни и эрозивного гастрита. Они коварны тем, что могут в самый безобидный момент обернуться кровотечением или прободением.

Фиброгастроскопию назначают и перед некоторыми оперативными вмешательствами, чтобы исключить осложнения. Дело в том, что если в желудочно-кишечном тракте пациента имеются язвы или эрозии, то во время операции они могут вызвать фатальное кровотечение, поэтому оперировать этих пациентов не будут до тех пор, пока не зарубцуются полностью дефекты их слизистой оболочки ЖКТ.

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Самое частое и простое обследование — определение уровня глюкозы в крови, что может выявить наличие скрытого сахарного диабета. Бессимптомные изменения могут быть выявлены при измерении артериального давления, на ЭКГ.

Таким образом, диагностических методик, которые могут выявить различные недуги, в том числе потенциальные, в настоящее время имеется огромное количество.

Тем не менее иногда врачи советуют особенно мнительным пациентам попытаться жить по принципу "меньше знаешь — лучше спишь", постараться решать проблемы по мере их поступления и не напророчить себе лишних проблем со здоровьем.

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