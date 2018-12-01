Что делать, если болит живот у ребенка

Живот у ребенка может болеть по разным причинам: из-за вирусов, переедания, глистов и других проблем

Фото: Maxim Ibragimov

Если у ребенка начинает болеть живот, перед мамой встает дилемма: вызывать скорую, везти малыша к педиатру или справиться с ситуацией самостоятельно. Как узнать, что мучает ребенка в этот раз: тошнота от жирной пищи, запор или прихваченный из сада ротавирус? Как не пропустить аппендицит или кишечную непроходимость? Об этом и многом другом рассказали наши эксперты: Сергей Макаров, врач общей практики, популяризатор доказательной медицины, Татьяна Гайструк, врач-гастроэнтеролог многопрофильной клиники "Медиком", Юрий Душинский, терапевт, врач-гастроэнтеролог семейной клиники AMEDA.

Плохая новость: опасных состояний, симптомами которых выступает боль в животе, много.

"Существует ряд серьезных заболеваний, которые могут наблюдаться в любом детском возрасте: острый аппендицит, острый панкреатит, острый инфекционный колит, кишечное кровотечение, ущемление грыжи, — перечисляет Душинский. — В последнее время у детей встречаются болезни, которые раньше считались "взрослыми": камни в желчном, язва желудка или двенадцатиперстной кишки".

Но есть и хорошая новость: удельный вес серьезных заболеваний у малышей незначителен. "Чаще всего боль в животе у ребенка возникает из-за проблем функционального характера: запора, переедания, употребления "неправильных" продуктов", — обнадеживает Макаров.

Колика колике рознь

Сложнее всего определить причину боли в животе у грудничка: он не может рассказать, что его беспокоит.

"Принято считать, что колики у младенцев — это боль в животе. Но современная медицина не связывает их со словами "боль" и "живот", — говорит Макаров. — Это просто эпизоды выраженного беспокойства без явной видимой причины, которые чаще всего возникают у ребенка приблизительно в одно и то же время, могут наблюдаться минимум несколько раз в неделю и длиться по несколько часов. Как правило, они появляются в трехнедельном возрасте и ближе к 2-4 месяцам проходят. И на данный момент нет никаких убедительных аргументов в пользу того, что крик ребенка связан именно с дискомфортом в животе".

Если такие эпизоды у малыша длятся дольше и интенсивнее, сопровождаются запорами или диареей, он плохо набирает вес — это сигнал к тому, чтобы его обследовать.

"Причиной болей в животе у детей до года может быть ферментопатия (недостаточная выработка ферментов), — поясняет Гайструк. — Например, лактазная недостаточность, когда в кишечнике недостаток или отсутствие фермента лактазы, что требует замены смеси на лечебную или заместительной терапии. У детей старше 6 месяцев может быть еще непереносимость глютена ("клей" в злаковых. — Ред.)".

Грипп простой и кишечный

Детей старше года животик мучает чаще по другой причине.

"Это вирусные инфекции с гастроинтестинальными проявлениями: рота-, адено- и энтеровирус, — отмечает Гайструк. — Они передаются воздушно-капельным путем и сопровождаются, помимо болей в животе, тошнотой, рвотой, послаблением стула, подъемом температуры".

"Не будем сбрасывать со счетов также глистную инвазию, — напоминает Макаров. — Правда, глистами у нас любят объяснять многие проблемы с детским здоровьем, но при наличии боли в околопупочной области вполне резонно подумать и о возможном паразитарном заболевании".

"У школьников на первое место снова выходят функциональные боли: у ребенка возрастает стрессовость, питание становится неравномерным и несбалансированным", — говорит Душинский.

"Старшим деткам родители позволяют употребление большого количества рафинированной пищи с добавлением усилителей вкуса, — дополняет Гайструк. — Кондитерские изделия, пакетированные соки, колбасы, сладкая вода вызывают сбои в работе печени и поджелудочной железы. Получаем нарушение переваривания и усвоения пищи. В результате в кишечнике скапливаются продукты гниения и брожения, а это приводит к газообразованию, болям в животе".

Когда не стоит медлить

В теории все выглядит ясно: есть причина — есть следствие. Но что делать, когда ребенок под вечер хнычет от боли, согнувшись пополам?

"Попытайтесь оценить степень интенсивности боли. От этого зависит та срочность, с которой его нужно показать врачу, — подчеркивает Макаров. — Если боль в животе очень сильная, ребенок кричит либо безутешно плачет, это требует немедленного, в течение часа-двух, обращения за медпомощью".

Зачастую опасные состояния сопровождаются и другими симптомами.

"Острое воспаление в кишечнике (аппендицит, язвенный колит) протекает с интенсивной нарастающей болью, вялостью, подъемом температуры до фебрильных цифр (выше 38 градусов), может наблюдаться рвота и понос", — акцентирует Гайструк.

Однако такое состояние, как инвагинация кишечника (один из видов кишечной непроходимости), может протекать и без высокой температуры.

"Первый симптом — внезапная и резкая боль приступообразного характера: минуту болит, потом на 5—10 минут отпускает. Ребенка сразу же надо везти в медучреждение, где его осмотрит хирург и сделают УЗИ. Позже может начаться рвота, появится кровь при отхождении стула. Вовремя поставленный диагноз позволяет устранить проблему с помощью простой процедуры, если же медлить – может потребоваться операция", — предупреждает Макаров.

Когда бить тревогу

Обращения к доктору требует любая боль в животе. Вопрос только в срочности.

"Когда болит умеренно, при этом у ребенка держится субфебрильная температура (не выше 38), есть диарея и позывы к рвоте — скорее всего, это кишечная инфекция. Если симптомы начались вечером, но вам удается отпаивать ребенка и поддерживать его нормальное состояние — можно подождать до утра и тогда обратиться к врачу", — говорит Макаров.

"Даже если боли в животе не выражены, беспокоят ребенка не каждый день, связаны с приемом пищи либо опорожнением кишечника, ребенка нужно показать специалисту, — предупреждает Гайструк. — Скорее всего, имеют место быть функциональные нарушения в работе ЖКТ или глистная инвазия".

При этом Душинский напоминает родителям список "маркеров", которые могут быть предвестниками серьезных болезней или опасных состояний. Необходимо обратить внимание на боли в животе, при которых:

боль имеет очень интенсивный характер; повышается температура тела; возникают тошнота и рвота; в стуле появляется кровь или другие примеси (слизь, гной), он меняет форму (диарея, запор, отсутствие стула) и цвет (черный); боли не интенсивные, но повторяются более 2—3-х дней.

До осмотра врача — табу на лекарства, лишь обильное питье

Как бы сильно ни жаловался малыш на боль в животе, врачи категорически против того, чтобы родители занимались самолечением.

"Если причина болезненных ощущений непонятна, до приезда доктора делать вообще ничего не нужно, — настаивает Сергей Макаров. — Крайне нежелательно давать какие-то обезболивающие средства или спазмолитики. Иногда это может смазывать картину и скрывать симптомы, которые нужны для постановки диагноза (например, на начальной стадии аппендицита). Популярные же сорбенты и пробиотики в большинстве случаев не окажут никакого эффекта. А противодиарейные лекарства в начале кишечного заболевания просто "запрут" кишечник, повышая риск развития определенных осложнений".

"Универсальных препаратов, которыми родители могли бы помочь ребенку при болях в животе, не существует, — предупреждает и Юрий Душинский. — Дело в том, что у любого лекарства есть противопоказания, и в ряде случаев оно может принести больше вреда, чем пользы. Например, прием ферментных препаратов при активном воспалении поджелудочной железы или прием противовоспалительных препаратов при гастрите может только усилить боль. Поэтому до осмотра врача важно создать ребенку спокойную обстановку, находиться рядом и не оставлять его одного в комнате. Необходимо каждый час измерять температуру тела ребенка. Делать манипуляции с грелками или клизмой не рекомендуется: это может усложнить протекание неустановленного заболевания или затруднить установление диагноза. Обеспечьте ребенку обильное питье и кормите сугубо по требованию. Еда должна быть легкой, желательно отварной".