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"Больше, чем дружба": участники "Зважених та щасливих" сделали признание

Николай Ворошнов признался в чувствах к партнерше

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 01:04
Анна Богачова и Николай Ворошнов
Анна Богачова и Николай Ворошнов
Фото: пресс-служба СТБ

В десятом выпуске шоу "Зважені та щасливі", который состоялся в этот четверг, 31 октября, пара "красных" призналась в своих чувствах. После того, как Анна Богачова оказалась под угрозой вылета, Николай Ворошнов заявил, что у него к партнерше "что-то большее, чем дружба".

Десятая неделя на шоу "Зважені та щасливі" выдалась для конкурсантов особенно трудной – на проект пришли дети, с которыми участникам необходимо было не только найти общий язык, но и достичь хороших результатов на тренировках. После взвешивания под угрозой вылета оказались "розовая" Наталья и "красная" Анна.

Не секрет, что за время проекта многие участники сдружились, многие поссорились, а кто-то даже нашел вторую половинку. "Зважені" давно замечали флирт между "красными" Колей и Аней, и, наконец, их подозрения подтвердились.

Анна Богачова и Николай Ворошнов
Анна Богачова и Николай Ворошнов
Фото: instagram.com/bigstb/

Перед голосованием Николай Ворошнов признался, что ему будет не хватать Анны, если она уйдет домой. "Аня меня спасла. Спасла от самого себя. У меня появились мечты, появились чувства.. У нас есть что-то больше, чем дружба", – заявил Ворошнов.

На это Евгений из команды "коричневых" отреагировал скептически: "Ты сейчас даешь ей надежду и привязываешь к себе, – обратился он к Николаю, – готов ли ты после проекта быть с ней?".

"Я готов после проекта не отпустить Аню и продолжить с ней все", – коротко ответил Коля.

Анна Богачова и Николай Ворошнов
Анна Богачова и Николай Ворошнов
Фото: instagram.com/bigstb/

"Классно, что он ответил по-мужски, он взял все на себя. Это для меня был поступок", – сказала за кадром Анна Богачева.

К слову, "зважені" этим вечером проголосовали против Натальи Кириленко, которая покинула проект.

Напомним, что ранее ведущая 9-го сезона "Зважені та щасливі" Анита Луценко прокомментировала свои отношения с Николаем Ворошновым.

О том, как прошел девятый выпуск шоу "Зважені та щасливі" читайте здесь.

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