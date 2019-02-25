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Ботокс или фейсбилдинг: что действительно поможет продлить молодость кожи

Узнайте, какая процедура полезнее для лица

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40

Гимнастика молодости для лица! Бороться с возрастом умели еще наши бабушки, причем без уколов ботокса. Но помогает ли это? И как долго держится эффект?

Оксана Пахнюк работает дерматокосметологом. Делает инъекционные процедуры и испытала уколы ботокса на себе.

"Лично себе я проводила данную процедуру около двух лет назад, так как имела очень активную мимику в зоне между бровей. Действие препарата прошло, но привычка не хмурить межбровье осталась", – рассказала Оксана.

Ботокс расслабляет мышцы на лице. Они некоторое время не сокращаются, поэтому кожа разглаживается. Препарат безопасен, говорят косметологи, если правильно его использовать.

"Все зависит от того, насколько регулярно. Любой грамотный специалист скажет вам, что когда действие ботокса пройдет, мышца должна какое-то время поработать", – сообщила косметолог Анна Галицина.

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Уколы ботокса обездвиживают мышцы лица. А вот специалисты по фейсбилдингу наоборот говорят: мышцы надо тренировать. И отмечают негативный эффект от "уколов красоты".

"Со временем кожа, если мы колем вокруг глаз, может стать очень дряблой, как папирус, потому что не получает достаточного питания. Если мы длительно колем в лоб, то потом постепенно могут опускаться брови", – считает Евгения Баглык, тренер по фейсбилдингу.

Чтобы укрепить мышцы лица естественным способом, существует специальная гимнастика – фейсбилдинг.

"Это помогает, в первую очередь, чтобы лицо не теряло свою первичную форму. То есть чтобы предотвратить или подкоректировать возрастные изменения", – рассказала Евгения.

Первые два месяца упражнения надо выполнять ежедневно по 30-40 минут. А дальше – можно чередовать через день. Тогда будет виден эффект.

"Первое – это уже корекция того, что не нравится. Второе – это мимические дефекты. Это то, что я сказала, морщины возле глаз, например, морщины на лбу. Можно корректировать асимметрии", – добавила Евгения.

Кроме того, фейсбилдинг помогает людям, у которых поврежден лицевой нерв после инсультов и невритов. И если ботокс борется только с мимическими морщинами, говорят специалисты, то фейсбилдинг укрепляет весь каркас мышц лица.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем опасна экспресс-пластика. А ученые сообщили, как продлить молодость и долголетие.

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Источник: Сегодня
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