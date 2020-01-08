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Ботулизм: восемь главных симптомов

Почему нельзя покупать вяленое мясо и рыбу на стихийных рынках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:54
Фото: Pixabay

Ботулизм — это очень тяжелое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия клостридиум ботулинум. Токсин (ботулотоксин) вырабатывается бактерией только в безвоздушном пространстве. В этом ее особенность.

Симптомы и признаки ботулизма

Чаще всего заражение происходит при употреблении консервов домашнего приготовления (рыба, мясо, грибы, овощи). Инкубационный период при ботулизме составляет в среднем 24 часа. Его продолжительность и тяжесть зависят от количества токсина, попавшего в организм.

Какую опасность таят в себе консервы. Смотрите в нашем сюжете.

Главные симптомы и признаки ботулизма:

  1. Ухудшение общего состояния, мышечная слабость, боли в животе, тошнота и рвота.
  2. Возможен жидкий стул в начале заболевания, который позже сменяется запором.
  3. Температура тела, как правило, остается нормальной. В редких случаях она повышается до 37–38 °С.
  4. Сильная жажда и сухость во рту.
  5. Появляется двоение в глазах, снижается острота зрения,
  6. При тяжелом течении болезни нарушается речь, появляется осиплость.
  7. При развитии паралича мышц нарушается глотательная функция.
  8. Одышка указывает на паралич дыхательных мышц. Паралич дыхательных мышц может привести к смерти.

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Первая помощь и лечение

Первая помощь. При появлении первых характерных для ботулизма симптомов, необходимо сразу же вызвать скорую помощь. Давать больному обильное питье. Очень важно оставить остатки еды, которую ел больной или остатки рвотных масс для лабораторного исследования.

Лечение ботулизма осуществляется только в больнице. При этом используется антитоксин (или противоботулинистическая сыворотка), которая нейтрализует действие ботулотоксина.

Профилактика. Строго соблюдайте санитарные нормы и технологию приготовления консервированных продуктов. Мясо и рыба для них должны быть очень свежими. Овощи, грибы и фрукты хорошенько вымойте от остатков почвы.

В домашних условиях лучше готовить соления. Не покупайте с рук, на стихийных рынках продукты питания, особенно копченую и вяленую рыбу, мясо.

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