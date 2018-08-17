Британка 28 лет проходила с инородным телом в глазу: опубликовано фото

Врачи нашли у девушки внутри глаза контактную линзу

У девушки нашли контактную линзу в глазу. Фото: pixabay

Врачи во время операции обнаружили у 42-летней британки контактную линзу, с которой она проходила 28 лет, даже не подозревая об этом. О необычной находке говорится в статье журнала BMJ Case Reports.

Женщина обратилась в клинику после того, как опухоль, появившаяся на веке за шесть месяцев до этого, начала закрывать глаз. Врачи оперировали кисту и нашли внутри контактную линзу.

Британка 28 лет проходила с инородным телом в глазу Фото: BMJ Case Reports

Сначала специалисты провели сканирование с помощью МРТ и обнаружили образование величиной в шесть миллиметров. Веко не показывало никаких признаков травмы, однако, когда опухоль надрезали, внутри обнаружили жесткую контактную линзу. При ее удалении возникли осложнения, потому что структура объекта стала хрупкой и врачи боялись оставить внутри осколки.

Пациентка не знала, как линза попала в ткани века, ведь она уже давно отказалась от них. Но мать британки вспомнила, что в возрасте 14 лет во время игры в бадминтон ее дочери угодил волан в левый глаз. Тогда линза бесследно исчезла, ее так и не нашли: вероятно, она сместилась и застряла в веке на 28 лет. Родственники заметили в то время небольшой отек вокруг глаза, но он быстро прошел, поэтому они не придали этому значения.

Хотя травма никак не повлияла на зрение женщины, офтальмологи отметили, что этот случай показывает, насколько важно проводить полноценную диагностику после повреждений глаз.

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