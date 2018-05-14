"Была конченной": девушка похудела на 65 кг и сейчас ее не узнать на фото

Джейд Сокоби весила 145 килограммов, но однажды решила изменить свою жизнь

Джейд Сокоби похудела. Фото: instagram.com/jadesocoby

Девушке по имени Джейд Сокоби удалось самостоятельно похудеть на 65 килограммов – без тренеров, сумасшедшей диеты и хирургического вмешательства. Она проделала тяжелый путь, начала поднимать тяжести и изменила рацион питания.

Джейд Сокоби похудела. Фото: instagram.com/jadesocoby Джейд Сокоби похудела. Фото: instagram.com/jadesocoby Джейд Сокоби похудела. Фото: instagram.com/jadesocoby Джейд Сокоби похудела. Фото: instagram.com/jadesocoby Джейд Сокоби похудела. Фото: instagram.com/jadesocoby Джейд Сокоби похудела. Фото: instagram.com/jadesocoby Джейд Сокоби похудела. Фото: instagram.com/jadesocoby Джейд Сокоби похудела. Фото: instagram.com/jadesocoby Джейд Сокоби похудела. Фото: instagram.com/jadesocoby Джейд Сокоби похудела. Фото: instagram.com/jadesocoby 1/10

"Я весила 145 килограммов. Чтобы как-то решить проблему с лишним весом, в марте 2013 года я попросила помощи у своего брата, – рассказывает Джейд. – Сначала я убрала из рациона газированные напитки, сладости, ненужные закуски. Затем заставила себя считать калории. По мере того, как вес начал снижаться, я работала в спортзале максимум 2-3 раза в неделю".

Похудевшая Сокоби утверждает, что важно получать порцию белка с каждым приемом пищи.

"Как правило, ем по утрам яичные белки и английскую булку, иногда смешиваю яйца с измельченным картофелем. Повседневные блюда – курица, рыба. А овес – мой любимый источник энергии перед тренировкой. Затем я заканчиваю свой день орехами или фруктами".

Джейд Сокоби похудела. Фото: instagram.com/jadesocoby Джейд Сокоби похудела. Фото: instagram.com/jadesocoby Джейд Сокоби похудела. Фото: instagram.com/jadesocoby Джейд Сокоби похудела. Фото: instagram.com/jadesocoby Джейд Сокоби похудела. Фото: instagram.com/jadesocoby 1/5

Девушка советует начать с ментальной и эмоциональной трансформаций:

"Я попытался и потерпел неудачу миллион раз, потому что я была морально уничтожена другими людьми. Я не начинала с 1 января или в понедельник, я просто знала, что мое время измениться настало".

"Красотка! Уважаю таких людей. Была конченной, но взяла себя в руки и показала класс. Так держать!" – пишут юзеры под обновленными фотографиями девушки в сети Instagram.

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