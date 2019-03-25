Быстрая диета: четыре варианта экспресс-похудения

Эти диеты помогут вам избавиться от лишних килограммов

Похудеть в домашних условиях вполне реально Фото: freepik.com

Всем хорошо известно, что худеть лучше медленно – это помогает избежать стресса для организма, не нанести вреда здоровью и добиться стабильных результатов. Однако бывают случаи, когда нужно быстро избавиться от нескольких лишних килограммов, и тогда на помощь приходят различные диеты для быстрого похудения. Но нужно помнить, что каждая быстрая диета – стресс для организма.

Диета 5:2

Эта диета основана на принципе циклического голодания – так называется режим питания, при котором человек несколько дней голодает и несколько дней питается нормально. В данном случае необходимо нормально питаться пять дней в неделю и два – голодать. Считается, что эта диета не только обеспечивает быстрое похудение, но и увеличивает продолжительность жизни, улучшает работу мозга и снижает риск развития таких заболеваний, как деменция и болезнь Альцгеймера. В ходе одного исследования было установлено, что женщины, которые придерживались диеты 5:2, за одинаковый промежуток времени теряли примерно такой же вес, что и женщины, выбравшие низкокалорийную диету; при этом циклическое голодание способствовало уменьшению вероятности развития диабета второго типа.

Ограничьте употребление переработанного мяса Фото: Pixabay

Очевидным преимуществом диеты 5:2 является то, что многим людям намного проще голодать два дня в неделю, чем семь дней в неделю заниматься подсчетом калорий. Однако специалисты по вопросам питания подчеркивают, что эта быстрая диета даст хороший результат только в том случае, если пять дней в неделю человек будет придерживаться сбалансированной диеты – то есть, он не может есть все подряд и успешно худеть за два "голодных" дня. Также отмечается, что голодание может приводить к легкому головокружению, раздражительности, головным болям, нарушению концентрации внимания, проблемам со сном, сонливости в дневное время, появлению неприятного запаха изо рта и обезвоживанию.



Диету 5:2 можно порекомендовать тем, кому нужно быстро похудеть – за пару недель она поможет избавиться от двух-пяти килограммов (конечный результат во многом зависит от уровня физической активности и питания). Кроме того, очень полезна и эффективна эта быстрая диета для мужчин. Во-первых, мужчинам легче дается голодание на протяжение двух дней подряд, чем низкокалорийные диеты, которых нужно придерживаться в течение одной-двух недель. Во-вторых, есть научные данные, указывающие на то, что у мужчин во время голодания сжигается больше подкожного жира, чем у женщин; возможно, это связано с тем, что у них больше мышечной ткани, которая даже в состоянии покоя расходует большие объемы энергии.

Эта диета противопоказана беременным женщинам, людям с расстройствами пищевого поведения и тем, у кого когда-либо наблюдались проблемы с уровнем сахара в крови.

Палеолитическая диета

Эта диета состоит исключительно из продуктов, которые человек может добыть сам: при помощи охоты – разные виды мяса, рыбалки – рыба и морепродукты, собирательства – фрукты, овощи, семена, орехи, яйца, специи. В основе данной диеты лежат современные представления о том, как питались охотники и собиратели более десяти тысяч лет назад, когда земледелие еще не было известно. Это означает, что из диеты нужно исключить зерновые и молочные продукты, сахар, картофель, соль, кофе, чай и любые продукты, прошедшие обработку.

Рыба с оливками Фото: freepik.com

Некоторые сторонники диеты пещерного человека рекомендуют придерживаться такого рациона постоянно, поскольку считается, что так можно не только эффективно контролировать свой вес, но и снизить вероятность развития диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а также избежать появления многих других проблем со здоровьем. Однако диетологи подчеркивают, что пока не вполне ясно, как именно эта диета влияет на здоровье современного человека. Зато она может эффективно использоваться как диета для быстрого снижения веса и очищения организма от токсинов. Придерживаться диеты пещерного человека рекомендуется не более одной-двух недель.

Щелочная диета

Создатели этой диеты, поклонницами которой являются такие знаменитости, как Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Виктория Бэкхем, основывались на теории, согласно которой диета современного человека приводит к выработке слишком большого количества кислоты в организме. Избыток кислоты преобразуется в жир, что приводит к увеличению веса. Кроме этого, повышенный уровень кислотности связывают с развитием таких заболеваний, как артрит, остеопороз, болезни печени и почек, синдром хронической усталости. Из щелочной диеты исключаются продукты, стимулирующие выработку кислоты – мясо, зерновые, рафинированный сахар, молочные продукты, кофе, алкоголь и полуфабрикаты; в то же время значительно увеличивается потребление овощей и фруктов.

Фруктовый салат Фото: Pixabay

Щелочная диета помогает как снизить вес, так и восстановить нормальный кислотно-щелочной баланс в организме. С помощью этой диеты можно похудеть на два-пять килограммов за одну-две недели, а поскольку фрукты и овощи можно есть практически в неограниченных количествах, сильного чувства голода обычно не возникает. Чтобы организм и во время диеты продолжал получать все необходимые полезные вещества, рацион должен на 20% состоять из белковых продуктов и зерновых. В целом, щелочная диета безопасна и эффективна, хотя, по всей видимости, для нормализации кислотно-щелочного баланса она бесполезна – большинство специалистов считают, что здоровый организм может регулировать рН, независимо от диеты.

Быстрая диета для живота

Как убрать живот Фото: Pixabay

Вообще, любая диета в той или иной степени способствует уменьшению жировой прослойки на талии. Однако эта диета предназначена специально для устранения наиболее "упрямых" отложений жира, какие часто образуются на животе или на бедрах. Предполагается, что мононенасыщенные жиры, которых особенно много в данной диете, способствуют расщеплению подкожного жира и помогают обрести плоский живот и тонкую талию. Правила диеты:

Во время каждого приема пищи нужно съедать хотя бы небольшое количество продуктов, содержащих мононенасыщенных жиры. Эти вещества есть в растительных маслах, орехах, семенах, рыбе;

Ешьте четыре раза в день, употребляя по 400 ккал с каждым приемом пищи;

Между приемами пищи не должно проходить более четырех часов;

Исключите из рациона рафинированные продукты, полуфабрикаты, фастфуд, пищу, которая стимулирует газообразование (бобы, брокколи, лук), продукты, богатые простыми углеводами – макароны, выпечка, шоколад, конфеты;

Ежедневно выпивайте не менее двух литров жидкости – воды, чая, свежевыжатых соков. Также рекомендуется пить имбирный чай (он ускоряет обмен веществ), воду с лимонным соком, клюквенный сок, чай с мятой или аптечной ромашкой.

Диета должна продолжаться от одной до двух недель – чем больше подкожного жира вам нужно убрать, тем дольше. Настоятельно рекомендуется сочетать диету с различными упражнениями для пресса – это не только ускорит похудение, но и повысит тонус мышц живота.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

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