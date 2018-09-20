"Цієї миті рік потому": 130-килограммовая украинка удивила преображением

Девушка похудела почти на 60 кг

Иванна Давидюк до похудения Фото: пресс-служба СТБ

Герои проекта "Цієї миті рік потому" продолжают удивлять телезрителей силой воли и напористостью. Своим примером участники шоу доказывают, что если есть желание, можно свернуть горы! Например, 18-летняя Иванна Давидюк из Ровненской области пришла в студию к ведущей Даше Трегубовой с целью избавиться от лишнего веса и таким образом выполнить последнюю просьбу отца. Результаты работы над собой этой девушки за год ошеломляют! За год 130-килограммовой участнице удалось избавиться от 58 кг.

За год девушка очень изменилась Фото: пресс-служба СТБ

Иванку подтолкнула к этому решению внезапная смерть отца, который страдал от ожирения и весил более 200 кг. Трагедия очень напугала 18-летнюю девушку.

"Папа мне всегда говорил: "Иванка, нужно браться за ум. Он просил меня начать хотя бы с малейшего", – поделилась она.

Иванна занималась в спортзале Фото: пресс-служба СТБ

Кроме того, сидя в студии "Цієї миті рік потому" год назад, Иванка призналась, что у нее еще никогда не было отношений. Вторая мечта девушки – пойти на первое свидание в туфлях на каблуках и в красивом платье.

"Каблуки никогда не носила, а платье не могла под себя подобрать. У меня есть только одно – то, которое я надевала на выпускном в 9 классе", – призналась участница шоу.

Чтобы достичь заветной цели, девушка должна была побороть свою лень, любовь к конфетам и вареникам. Кстати, о последнем: сложно поверить, но ранее Иванка могла съесть на завтрак 15 штук! А потом еще и закусить мороженым. Вскоре девушку начало пугать то, что у нее появилась одышка. Она поняла – пора худеть.

Иванна на тренировке Фото: пресс-служба СТБ

За год Иванке удалось избавиться от 58 кг и вернуться в студию проекта намного стройнее. На этом девушка останавливаться не собирается. В ее планах – скинуть еще 15-20 кг, чтобы, наконец, увидеть на весах заветные "60".

Путь девушки к стройности оказался очень сложным. Чтобы перестать себя жалеть, Иванка обратилась за помощью к опытному врачу-диетологу Наталье Самойленко. Специалист поставила участнице задачу не только похудеть, но и уйти от рисков диабета. Врач настоятельно порекомендовала Иванке наладить питание.

Наталья Самойленко помогла героине похудеть Фото: пресс-служба СТБ

За этот год Иванка не только пересмотрела свои взгляды на питание, но и занялась спортом. Девушка посещала тренажерный зал под контролем тренера – Владимира Шуста.

Теперь у Иванки началась новая жизнь. Если раньше в гардеробе девушки не было платьев, то сейчас их уже 4! Также участница познакомилась с молодым человеком и уже побывала на своем первом свидании.

Иванна кардинально похудела Фото: пресс-служба СТБ

"Это было первое свидание в моей жизни. Оно было просто незабываемым!" – призналась Иванка.

Достичь цели может каждый – главное поверить в себя и свои силы. Смотрите мотивирующие истории украинцев каждую пятницу в проекте "Цієї миті рік потому" на СТБ.

Напомним, участница шоу "Цієї миті рік потому" бросила вызов анорексии.