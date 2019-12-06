Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Чем человеку грозит неправильный режим сна: научный ответ

Американцы провели масштабное исследование

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:22
Чем грозит неправильный режим сна
Чем грозит неправильный режим сна
Фото: Pexels

Неправильный режим сна плохо влияет на сердечно-сосудистые заболевания. Это выяснили американские учение из университета Колорадо, сообщает MedicalXpress.

Как и сколько лучше спать – смотрите видео:

Ученые провели масштабное исследование с участием 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Подопытных разделили на разные группы и выяснили, что те, кто спал от шести до девяти часов в сутки вероятность сердечного приступа была на 20% ниже тех, кто спал меньше шести часов. При этом у тех, кто спал больше девяти часов, вероятность приступа возросла на 34%.

Читайте также:
Как не спать всю ночь, если нужно поработать

Весь эксперимент у американцев занял семь лет.

Таким образом ученые выяснили, что недостаток сна может привести к проблемам с сердцем, даже если человек будет регулярно заниматься спортом и у него не будет предрасположенности к генетическим заболеваниям, связанных с сердцем.

Ученые рекомендуют не просто больше спать, а и сделать это системой. Американцы заверяют, что правильный режим сна полезен не только для внешнего вида человека, а и для его здоровья.

Тем временем мы выяснили все про первую помощь при инсульте: что важно сделать до приезда "скорой".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Тренды пластических операций: на каких звезд хотят быть похожими люди Первая помощь при инсульте: что важно сделать до приезда "скорой" Молоко за вредность: диетолог пояснила, защищает ли напиток от вредных условий труда Пять способов не чувствовать себя уставшим в течение дня
здоровье сердце болезни сон
Реклама

Новости партнеров

54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 08:58Fun

Девушки из "Мисс Вселенная" ошарашили сеть снимками без косметики

4 декабряШоу-бизнес

Анна Ризатдинова и Женя Кот публично поссорились: резкий комментарий финалистки "Танців з зірками"

4 декабряЭксклюзив

"Меня привезли в рабство": "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота о жизни в Китае, замужестве и необычном хобби

4 декабряFun

Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фото

4 декабряFun

4 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

4 декабряFun

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

4 декабряFood

Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов

4 декабряFun

Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен: фото

4 декабряТехно

Брат наркобарона Пабло Эскобара представил "неубиваемый" смартфон: фото

3 декабряFun

"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

3 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

3 декабряШоу-бизнес

"Другой человек": Влад Яма с необычной прической показал, как выглядел 16 лет назад

3 декабряТехно

MIUI 11 стала доступна для старых смартфонов Xiaomi

3 декабряШоу-бизнес

После жестокого избиения экс-невеста Кличко показала совместное фото с бойфрендом-садистом

3 декабряFun

В Чернобыле показали на видео невероятных животных

3 декабряТехно

Cмартфоны начали получать обновления до Android 10 из-за сбоя

Новости партнеров

Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Конвертики из лаваша с разными начинками на сковороде
Конвертики из лаваша с разными начинками на сковороде
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Знаменитый торт
Знаменитый торт "Проще простого" на сковороде
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Канделаки рассказала, как похудела
Канделаки рассказала, как похудела