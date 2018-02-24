Чем категорически нельзя закусывать алкоголь
Чтобы вечеринка не превратилась в неприятность, следует знать, какие продукты несовместимы с алкоголем
Сейчас вы будете немного удивлены — среди продуктов, названных врачам и учеными, немало привычной нам закуски.
Чтобы вечеринка не превратилась в неприятность, следует знать, какие продукты несовместимы с алкоголем.
Рейтинг продуктов, которыми нежелательно заедать и запивать алкогольные напитки.
1. Энергетик
Энергетики содержат вещества, которые повышают артериальное давление, а также вызывают спазмы сосудов головного мозга. Если эти напитки смешать с алкоголем, то такая смесь может нарушить работу почек, а также повлечь судороги и развитие сердечной аритмии.
2. Маринады
Комбинация маринованных овощей и алкоголя может негативно отразиться на печени и почках. Ведь для их приготовления используют уксус. Если вам хочется закусить алкоголь чем-то кислым, то лучше предпочесть соленый огурец или квашеную капусту.
3. Газированные напитки
В газированной воде есть углекислый газ, который раздражает слизистую оболочку желудка и таким образом способствует быстрому всасыванию спирта. В результате человек быстро пьянеет.
4. Помидоры
Если алкоголь закусывать помидорами, то это может вызвать проблемы с пищеварением. Однако продукты переработки помидоров (томатная паста, кетчуп, соус) такого эффекта не вызывают, поэтому помидоры в собственном соку и сок можно употреблять.
5. Сладости
Шоколад в сочетании с алкоголем нагружает поджелудочную железу, от чего вы почувствуете боль в животе и спазмы.
6. Жирное мясо
Во время употребления алкоголя лучше откажитесь от жареного мяса. Замените его печеным или отварным. А еще лучше – рыбой.
7. Фрукты
Фрукты только усилят процесс брожения алкоголя.
8. Кофе
Смесь алкоголя и кофе создает опасность гипертонического криза или спазма сосудов головного мозга.
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