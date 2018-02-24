Чем категорически нельзя закусывать алкоголь

Сегодня, 15:59

Чтобы вечеринка не превратилась в неприятность, следует знать, какие продукты несовместимы с алкоголем

С чем не следует мешать алкоголь. Фото: pixabay
С чем не следует мешать алкоголь. Фото: pixabay

Сейчас вы будете немного удивлены — среди продуктов, названных врачам и учеными, немало привычной нам закуски.

Чтобы вечеринка не превратилась в неприятность, следует знать, какие продукты несовместимы с алкоголем.

Рейтинг продуктов, которыми нежелательно заедать и запивать алкогольные напитки.

1. Энергетик
Энергетики содержат вещества, которые повышают артериальное давление, а также вызывают спазмы сосудов головного мозга. Если эти напитки смешать с алкоголем, то такая смесь может нарушить работу почек, а также повлечь судороги и развитие сердечной аритмии.

2. Маринады
Комбинация маринованных овощей и алкоголя может негативно отразиться на печени и почках. Ведь для их приготовления используют уксус. Если вам хочется закусить алкоголь чем-то кислым, то лучше предпочесть соленый огурец или квашеную капусту.

3. Газированные напитки
В газированной воде есть углекислый газ, который раздражает слизистую оболочку желудка и таким образом способствует быстрому всасыванию спирта. В результате человек быстро пьянеет.

4. Помидоры
Если алкоголь закусывать помидорами, то это может вызвать проблемы с пищеварением. Однако продукты переработки помидоров (томатная паста, кетчуп, соус) такого эффекта не вызывают, поэтому помидоры в собственном соку и сок можно употреблять.

5. Сладости
Шоколад в сочетании с алкоголем нагружает поджелудочную железу, от чего вы почувствуете боль в животе и спазмы.

6. Жирное мясо
Во время употребления алкоголя лучше откажитесь от жареного мяса. Замените его печеным или отварным. А еще лучше – рыбой.

7. Фрукты
Фрукты только усилят процесс брожения алкоголя.

8. Кофе
Смесь алкоголя и кофе создает опасность гипертонического криза или спазма сосудов головного мозга.

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О том, каким образом поддельный алкоголь попадает на полки магазинов, смотрите на видео ниже:
здоровье, запрет, алкоголь, закуска
Источник:

healthystyle

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