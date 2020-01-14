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Чем опасны дезодоранты и какая им альтернатива существует

Антиперспиранты лечебные продаются в аптеках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:58

Опасность в обычном дезодоранте. Врачи говорят, что антиперспиранты содержат компоненты, которые могут навредить здоровью. Есть ли эффективная и безопасная альтернатива, читайте дальше.

Антиперспиранты – это средства, которые содержат соли алюминия и просто забивают поры потовые. Должен быть только деодорант, который не содержит этих вредных веществ, ведь просто маскирует неприятный запах.

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"Антиперспиранты лечебные продаются в аптеках, без алюминия. Желательно их использовать один – три раза в неделю, не каждый день", – поясняет дерматолог Ирина Мацидонська.

Альтернативой этим средствам для многих людей становится натуральный минерал алунит. Он, мол, безопаснее, ведь алюминий из него не забивает пор не имеет запаха, не оставляет следов и хватает такого камня на несколько лет.

Антиперспиранты, дезодоранты, алунит и гигиенические подкладки для одежды: способов борьбы с потом много. Впрочем, когда не помогает ни один из них, часто люди обращаются к хирургам.

Обычно идти к врачу толкает гипергидроз – повышенная потливость. С ней врачи борются инъекциями ботулотоксина. Всего один флакон на одну подмышечную область и таким образом на 6-8 месяцев больше не имеете проблем с потовыделением.

Какая существует альтернатива дезодоранта
Какая существует альтернатива дезодоранта
Фото: stocksnap.io

Человек с гипергидрозом, говорит пластический хирург Тарас Баранов, нервничает из-за своей проблемы и поэтому потеет еще больше.

"Суть этой процедуры в том, чтобы разорвать переход нервного импульса, с нервной системы человека, на потовую железу. Препарат месневи, в области кожи действует на потовые железы, которые стают нечувствительными", – поясняет хирург.

Еще один метод – хирургическое вмешательство. Но прежде, чем решиться на такое лечение, сначала нужно проконсультироваться у специалиста.

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Источник: Сегодня
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