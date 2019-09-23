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Чем работа по ночам и частые путешествия чреваты для здоровья: новое исследование

Старайтесь находить время на отдых и сон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:09
Проблемы с весом могут возникнуть не только из-за вредной пищи
Проблемы с весом могут возникнуть не только из-за вредной пищи
Фото: Pexels

Люди, которые работают по ночам, намного больше подвержены воспалению кишечника, а также набору веса. К слову, это же касается и тех, кто часто путешествует по странам с разными часовыми поясами, передает Eurekalert.

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Согласно новому исследованию, функции группы иммунных клеток, которые влияют на работу кишечника, находятся под прямым контролем мозга.

А это значит, что недостаток или отсутствие отдыха могут навредить здоровью и даже привести к различным заболеваниям.

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Ученые отмечают, если у человека неполноценный режим сна, то количество иммунных клеток ILC3 резко сокращается. Это влечет за собой нарушения кишечного барьера, что в свою очередь провоцирует накопление жиров в теле.

Таким образом, стоит отметить, что сон важен не только для хорошего настроения и внешности, но и для здоровья в целом.

Тем временем другой ученый рассказал, как избавиться от лишних килограммов без диет и спорта.

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