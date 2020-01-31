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Четыре штамма гриппа бушуют в Украине: как защититься

Эпидемиолог назвала главные признаки опасного гриппа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:47

В Украине каждая область выделила отдельные кареты скорой в случае перемещения больных на коронавирус. Об этом заявили в Центре общественного здоровья. И пока все внимание приковано к китайскому коронавируса, Украина атакует уже привычный грипп.

Школы одна за другой закрываются на карантин, а больницы пополняются новыми больными. С начала сезона гриппом переболели около двух с половиной миллионов человек. Болезнь унесла жизни 13 украинцев. Накануне по показателям заболеваемости, Украина перешла эпидпорог.

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Какие симптомы гриппа и как от них уберечься, читайте далее в статье.

По прогнозам экспертов, на территории Украины в этом эпидсезоне бурлит четыре штаммы гриппа.

"Два вирусы типа А: Брисбен, Канзас. Два вируса типа Б – Колорадо и Фукит. Активный вирус Брисбен или свиной грипп", – говорит эпидемиолог Ирина Алексеева и уточняет, что они появляются примерно за сутки-двое после заражения.

Эксперт отмечает, что острое заболевание начинается с высокой температуры, проявляется кашлем, может быть боль за грудиной и высокая температура до 40 градусов.

Фото: Pixabay

Кроме этого, может наблюдаться боль в грудной клетке, чрезмерная сонливость или наоборот возбуждение. При таких симптомах следует немедленно обратиться к врачу. Защитой от гриппа являетсяпрививка. Стоит отметить, что вакцинироваться можно даже во время эпидсезона, ведь иммунитет появляется через две недели после инъекции. В Украине вакцина есть, а стоимость ее до 300 гривен.

Для профилактики и укрепления иммунитета врач советует также не забывать о свежем воздухе, влажной уборке дома и регулярном мытье рук.

Ранее мы уже выясняли все про грипп в Украине: кому особенно нужно беречься.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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