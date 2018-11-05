Четыре скрытых симптома депрессии, которые нельзя игнорировать
Если вы подозреваете у себя депрессию, обратите внимание на эти признаки
Проявления депрессии очень разнообразны и варьируются в зависимости от формы заболевания. Тем не менее существует несколько общих психологических признаков, которые вы никогда не должны игнорировать.
Потеря интереса к жизни
Неспособность наслаждаться вещами, которые раньше приносили вам удовольствие, в сочетании с потерей интереса к обычной социальной активности (например, провождению времени с друзьями) является одним из основных сигналов, что вы уходите в себя.
Обостренная реакция на негатив
При депрессии каждая ситуация ощущается обостренно, преувеличенно. На ранних стадиях появляется легкий невроз – постоянные звонки родным с вопросами: "Все ли в порядке?", "Выключен ли утюг?". В более серьезных случаях наблюдаются панические атаки разной интенсивности.
Усталость и бессонница
Независимо от того, осознаете вы это или нет, тревожные мысли могут привести к нарушениям сна и бессоннице, потому что вы не в состоянии от них отвлечься.
Упорный пессимизм
Раздражение, печаль и чувство безнадежности время от времени чувствует любой нормальный человек. Но если подавленное состояние затягивается на несколько дней или недель, это серьезный повод обратиться к специалисту.
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