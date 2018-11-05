Четыре скрытых симптома депрессии, которые нельзя игнорировать

Если вы подозреваете у себя депрессию, обратите внимание на эти признаки

Повышенная утомляемость часто сопровождает депрессию Фото: depositphotos.com

Проявления депрессии очень разнообразны и варьируются в зависимости от формы заболевания. Тем не менее существует несколько общих психологических признаков, которые вы никогда не должны игнорировать.

Потеря интереса к жизни

Неспособность наслаждаться вещами, которые раньше приносили вам удовольствие, в сочетании с потерей интереса к обычной социальной активности (например, провождению времени с друзьями) является одним из основных сигналов, что вы уходите в себя.

Обостренная реакция на негатив

При депрессии каждая ситуация ощущается обостренно, преувеличенно. На ранних стадиях появляется легкий невроз – постоянные звонки родным с вопросами: "Все ли в порядке?", "Выключен ли утюг?". В более серьезных случаях наблюдаются панические атаки разной интенсивности.

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Усталость и бессонница

Независимо от того, осознаете вы это или нет, тревожные мысли могут привести к нарушениям сна и бессоннице, потому что вы не в состоянии от них отвлечься.

Упорный пессимизм

Раздражение, печаль и чувство безнадежности время от времени чувствует любой нормальный человек. Но если подавленное состояние затягивается на несколько дней или недель, это серьезный повод обратиться к специалисту.

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