Четыре совета, которые помогут вам сократить употребление сахара
Сахар скрывается во многих знакомых нам продуктах
Страдаете от сахарной зависимости? На самом деле, побороть тягу к сладкому вполне возможно. Как уменьшить ежедневное потребление сахара, читайте ниже.
Смотрите видео, полезно ли заменять сахар подсластителями:
Замените газировку чаем
Каждый раз, когда вы хотите сладкой газировки, наливайте себе чашку чая. Тонкая сладость зеленого чая поможет подавить тягу к сахару. Освежающий мятный чай – еще одна хорошая альтернатива. Если вы все же мечтаете о стакане газированного напитка, покупайте минеральную воду, а не колу.
Сократите употребление алкоголя
Как правило, популярные коктейли готовят на основе сока или газировки, что делает их не только калорийными, но и сахаросодержащими. Если вы не можете отказаться от коктейля в пятницу, закажите текилу со льдом.
Готовьте снэки своими руками
Если вы часто путешествуете, избавьтесь от привычки покупать сладости на заправках и в аэропортах. Лучше испеките полезное печенье без сахара или запаситесь орешками, семечками и чипсами из фруктов и овощей. Так вы не только сэкономите. но и принесете пользу здоровью.
Готовьте заправки для салата и соусы самостоятельно
Магазинные соусы и заправки для салатов полны скрытого сахара. Научитесь готовить заправки из простых ингредиентов, таких как оливковое масло и лимон. Возможно, со временем это поможет вам употреблять больше полезной зелени.
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