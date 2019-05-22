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Четыре совета, которые помогут вам сократить употребление сахара

Сахар скрывается во многих знакомых нам продуктах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:57
Как сократить употребление сахара
Как сократить употребление сахара
Фото: freepik.com

Страдаете от сахарной зависимости? На самом деле, побороть тягу к сладкому вполне возможно. Как уменьшить ежедневное потребление сахара, читайте ниже.

Смотрите видео, полезно ли заменять сахар подсластителями:

Замените газировку чаем

Каждый раз, когда вы хотите сладкой газировки, наливайте себе чашку чая. Тонкая сладость зеленого чая поможет подавить тягу к сахару. Освежающий мятный чай – еще одна хорошая альтернатива. Если вы все же мечтаете о стакане газированного напитка, покупайте минеральную воду, а не колу.

Сократите употребление алкоголя

Как правило, популярные коктейли готовят на основе сока или газировки, что делает их не только калорийными, но и сахаросодержащими. Если вы не можете отказаться от коктейля в пятницу, закажите текилу со льдом.

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Готовьте снэки своими руками

Если вы часто путешествуете, избавьтесь от привычки покупать сладости на заправках и в аэропортах. Лучше испеките полезное печенье без сахара или запаситесь орешками, семечками и чипсами из фруктов и овощей. Так вы не только сэкономите. но и принесете пользу здоровью.

Готовьте заправки для салата и соусы самостоятельно

Магазинные соусы и заправки для салатов полны скрытого сахара. Научитесь готовить заправки из простых ингредиентов, таких как оливковое масло и лимон. Возможно, со временем это поможет вам употреблять больше полезной зелени.

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Источник: Сегодня
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