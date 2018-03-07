Что будет, если девушка выпьет виагру

Сегодня, 08:10

Ученые удивили интересным ответом и объяснили эффект препарата

Виагра улучшает секс и женщинам. Фото: pixabay.com
Виагра улучшает секс и женщинам. Фото: pixabay.com

Изначально действующее вещество Виагры – силденафил – было получено в процессе разработки препарата для улучшения сердечного кровообращения и лечения стенокардии и ишемической болезни сердца. При испытаниях силденафила обнаружили, что наиболее выраженно препарат влияет на органы малого таза, в том числе мужской половой член. Однако при использовании препарат лишь увеличивает естественный кровоток, то есть действует до тех пор, пока существует естественное возбуждение.

Поэтому, если девушка или женщина примет Виагру, препарат усилит кровообращение в области половых органов и прилив крови к пещеристым телам клитора, но не обеспечит возникновение сексуального желания. В то же время, приток крови будет способствовать естественному выделению смазки, что улучшает ощущения при половом контакте.

Напомним, как сохранить мужское здоровье: не стоит злоупотреблять парилками и нагрузками.

Кроме этого, мы писали, какая еда значительно повышает потенцию и укрепляет мужское здоровье.

Также мы писали, что ученые назвали семь продуктов, способных не только понизить, но и вовсе убить на некоторое время половое влечение. При употреблении их в пищу в организме уменьшается тестостерон, что и приводит к исчезновению либидо.
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Источник:

vokrugsveta.ua

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