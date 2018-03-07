Что будет, если девушка выпьет виагру

Изначально действующее вещество Виагры – силденафил – было получено в процессе разработки препарата для улучшения сердечного кровообращения и лечения стенокардии и ишемической болезни сердца. При испытаниях силденафила обнаружили, что наиболее выраженно препарат влияет на органы малого таза, в том числе мужской половой член. Однако при использовании препарат лишь увеличивает естественный кровоток, то есть действует до тех пор, пока существует естественное возбуждение.

Поэтому, если девушка или женщина примет Виагру, препарат усилит кровообращение в области половых органов и прилив крови к пещеристым телам клитора, но не обеспечит возникновение сексуального желания. В то же время, приток крови будет способствовать естественному выделению смазки, что улучшает ощущения при половом контакте.

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