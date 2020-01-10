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Что делать, если укусила собака

Бешенство могут переносить и домашние животные

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03
Фото: Pixabay

Бешенство – это вирусное заболевание, которое поражает нервную систему. Источником возбудителя всегда являются дикие животные, от которых заражаются домашние. К сожалению, большинство считает, что опасен укус только того животного, которое брызжет слюной и ведет себя агрессивно. Ошибочно и мнение, что опасные только бродячие животные, но не домашние. Наконец, и это вызывает наибольшее удивление, страх перед вакцинацией преобладает опасения заболеть неизлечимой болезнью.

Белки могут заразить бешенством. Смотрите в нашем сюжете.

Бешеные собаки действительно ведут себя агрессивно, у них сильное слюноотделение, хриплый лай. Но беда в том, что эти симптомы проявляются только через неделю после заражения. Так что, не следует успокаиваться, если вас укусила здоровая с виду собака. С кем она общалась – неизвестно. Во всяком случае, укусившую собаку рекомендуется изолировать на 10 дней, даже если есть справка от ветеринара.

Симптомы бешенства

Не относитесь к укусу пренебрежительно! Тем более, что симптомы бешенства могут не проявляться очень долгое время. Что же происходит после укуса:

  • Ранка рубцуется и весь инкубационный период вас ничто не беспокоит. Продолжается это от 10 дней до 1 года, но чаще всего 1-3 месяца.
  • Рубец начинает напоминать о себе зудом, болью, припухлостью. Затем появляется раздражительность, непонятное чувство страха, исчезает аппетит, сон наполняется кошмарами.
  • Проходит 2-3 дня, и депрессия сменяется возбуждением. Появляется одышка, учащается сердцебиение, сильно выделяется слюна.
  • При появлении симптомов водобоязни поставить диагноз уже не трудно. Даже при упоминании о воде возникают спазмы мышц глотки. Хочется пить, но невозможно этого сделать.
  • Лицо краснеет, искажается, как будто человек увидел что-то ужасное.
  • Начинаются приступы бешенства: человек может громить все, что попадет под руки, кусаться, царапаться, бесится, одним словом.
  • Последняя стадия – смерть от остановки сердца или дыхания.

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Вакцина от бешенства

Человечество знакомо с бешенством тысячелетия. Но помните, что лекарства от этого заболевания не существует. Все заболевшие умирают. Единственным спасением от этого страшного заболевания является вакцинация.

После укуса животного не следует стремиться как можно быстрее остановить кровотечение (это способствует удалению слюны из раны), несколько раз хорошо обработайте кожу вокруг укуса любым дезинфицирующим раствором и наложите стерильную повязку. И после этого бегом в ближайшее медицинское учреждение. Придется потерпеть и принять курс вакцин, который длится от 7 до 25 дней. Нельзя сказать, что дорога каждая минута, но каждый день – точно. В запасе у пострадавшего от укуса всего 10 дней!

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