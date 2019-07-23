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Что делать, если защемило нерв: полезные советы

Самолечение может привести к параличу

Сюзанна Кирина
Сегодня, 08:20
Что делать, если защемило нерв
Что делать, если защемило нерв
Фото: pexels.com

Что делать, если защемило нерв? С таким вопрос сталкивался чуть ли не каждый человек, ведь нерв может защемить в спине, шее, пояснице, ноге. Особых неприятностей доставит защемленный нерв в грудной клетке и седалищный нерв. 

Смотрите видео: упражнения против боли в спине и шее

Важно помнить, что защемление нерва —это "диагноз", который мы порой ставим себе, почувствовав острую боль почти в любой части тела. Подтвердить или опровергнуть его сможет врач, к которому следует обратиться как можно скорее, не дожидаясь развития проблемы. 

Как возникает защемление нерва

Как возникает защемление? Оно возникает из-за передавливания нерва окружающими его костями, хрящами, мышцами или сухожилиями. В большинстве случаев боль начинает в позвоночнике на шейном и поясничном уровнях. Реже случаются зажатия локтевого и лицевого нервов.

Интересно, что несмотря на распространенность недуга, такого диагноза "защемление нерва" в международной классификации вообще нет, ведь заболевание не является самостоятельным и может быть вызвано различными причинами: травмами опорно-двигательного аппарата, опухолями, наростами, физическими нагрузками и даже малоподвижным образом жизни. Часто защемление — последствия межпозвоночной грыжи, артроза, протрузии диска, артрита, аутоиммунных и заболеваний эндокринной системы. Среди провоцирующих факторов частых защемлений нервов — неправильная осанка, избыточный вес, беременность, наследственность или возраст.

Симптомы защемления нерва

Основной симптом защемления — очень сильные боли колющего, режущего, стреляющего и жгучего характера. Боли могут "отдавать" под лопатку, в плечо, ягодицы, ноги или руки. Может нарушаться чувствительность тела, возникать онемение, покалывание, жжение. Мышцы могут стать напряженными, твердыми на ощупь и болезненными при прикосновении. 

А вот при передавливании седалищного нерва появляются боли внизу спины. Они отдают в нижние конечности, ягодицы и усиливаются в стоячем положении. Если боль "поселилась" в шее, то ее мышцы будут напряжены, даже поворачивать голову станет больно. Возможны головные боли и головокружения, ухудшение зрения и слуха, нарушения памяти из-за такой проблемы со здоровьем. При защемлении нерва в груди возникают боли в области сердца.Защемление лучевого нерва вызывает проблемы с разгибанием и сгибанием руки, кисть может терять чувствительность, а пальцы — неметь.

Что делать, если защемило нерв

Как мы уже писали, при подозрении на защемление нерва важно немедленно обратиться к врачу. Если боль очень сильная, но пока нет возможности отправиться в больницу, примите обезболивающее, лягте на ровную твердую поверхность и вызовите скорую помощь. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, ведь это может вызвать серьезные осложнения.

Что делать, если защемило нерв в шее
Что делать, если защемило нерв в шее
Фото: pexels.com

Лечение защемленного нерва 

Устраняют защемление нерва с помощью медикаментозного лечения, мануальной, иглорефлексо- и физиотерапии, массажа. Иногда может понадобиться и операция. В любом случае, лечение должно быть комплексным. Также важно определить причину защемления и устранить ее. 

Профилактика защемления нервов

Для профилактики защемления нервов рекомендуется избавиться от лишних килограммов, исправить осанку и после 30 лет раз в год показываться специалистам, например, неврологу. Всегда следите за положением тела и старайтесь держать спину ровной во время работы, езды за рулем и занятий спортом. Избегайте поднятия тяжестей. 

Напомним, что ранее мы писали о том, как избавиться от боли в спине и шее

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Источник: Сегодня
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