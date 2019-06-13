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Что делать при тепловом или солнечном ударе: первая помощь

Чем опасен солнечный удар

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:11

В такую ​​жару главное не подхватить солнечный удар – это когда организм перегревается под прямыми солнечными лучами. Если вовремя не отреагировать на симптомы, последствия могут быть небезопасными – от комы и до остановки сердца.

Тысячи украинцев ежедневно находятся под палящим солнцем. Но знают ли они, как действовать в случае теплового удара?


Пляжи – в зоне повышенного риска, предостерегает врач. Под наибольшей угрозой – дети до года и пенсионеры.

"Человек начинает потихоньку терять ориентацию, появляется спутанность сознания. В 30% при некачественном предоставлении помощи или полном отсутствии оказании помощи все может закончиться летальным исходом", - рассказывает врач-анестезиолог Валерий Загорный.

Если на ваших глазах кто-то получил солнечный удар, действовать следует немедленно. Обязательно вызывайте "скорую" и начинайте спасать человека.

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Первая помощь при тепловом и солнечном ударе:

  1. Первое, что следует сделать, – это оттянуть пострадавшего в прохладное место и снять с него верхнюю одежду.
  2. Берем прохладную салфетку, смачиваем водой, и желательно обтереть все тело. Можно в салфетку положить лед или холодогены, и кладем ее в область шеи и на лоб.
  3. Если человек потерял сознание, его нужно повернуть на бок.
  4. Помогаем приоткрыть челюсть. Если мы видим, что есть остатки пищи, тогда можем взять на палец обычную влажную салфетку, засунуть палец в рот и забрать остатки еды. Это очень важный момент, потому что человек должен дышать.

Но лучше, чтобы такие ситуации вообще не случались. Поэтому выходя на улицу в жару, надевайте головные уборы и пейте как можно больше прохладной воды.

Напомним, ранее мы давали ТОП-5 здоровых советов на лето. Также писали, как избежать аллергии на тополиный пух.

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