Что делать при укусе клеща: инструкция от Евгения Комаровского
Доктор Комаровский объяснил, как вытащить клеща правильно и сколько наблюдать за местом укуса
При укусе клеща важно избавиться от него так, чтобы он остался неповрежденным. Тогда риски заразиться энцефалитом, болезнью Лайма (боррелиозом) минимизируются, а клеща можно будет отнести в лабораторию для анализа. Однако за местом укуса и состоянием здоровья нужно следить еще пару месяцев.
Как правильно удалить клеща, рассказал в своем блоге врач Евгений Комаровский. По его словам, важно подобраться как можно ближе к головке членистоногого, чтобы удачно его извлечь из кожи.
"Захватите клеща как можно ближе к головке, внедрившейся в кожу. Сделать это можно с помощью специальных устройств, продающихся в аптеках, пинцетом, клейкой лентой, ниткой, пальцами (в резиновых перчатках или обернутыми марлей). Плавно потяните вверх. После извлечения тщательно промойте место укуса мыльной водой, высушите и обработайте любой спиртосодержащей жидкостью".
Если головка клеща осталась, ее можно вытащить как обычную занозу или обработать 5% раствором йода и не трогать, она выйдет сама. После любых манипуляций тот, кто вытаскивал клеща, должен тщательно вымыть руки.
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День укуса важно запомнить. Если в течение месяца на этом месте появляются красные пятна, часто в виде колец, это симптом боррелиоза. Симптомы клещевого энцефалита могут проявляться на протяжении двух месяцев – это боль в мышцах, слабость, высокая температура. При их появлении нужно незамедлительно обратиться к врачу.
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