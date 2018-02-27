Что нельзя есть мужчинам, которые хотят иметь детей

Если у вас романтические планы на долгие выходные, некоторые продукты стоит убрать из меню. Они снижают уровень тестостерона, а вместе с ним снижается и либидо.

Энергию мы получаем из продуктов питания в процессе обмена веществ, поэтому то, что мы едим, напрямую воздействует на наше "сексуальное" настроение и возможности. Однако не все знают о том, что есть ряд продуктов, которые могут снизить сексуальное желание. Важным фактом является гормон тестостерон. Если его уровень высокий, то и инстинкт продолжения рода будет выше. Итак, рассмотрим основные продукты, которые негативно влияют на уровень тестостерона.

Соя

Чем больше продукт содержит в себе сои, тем быстрее снижается количество тестостерона. Это объясняется содержащимися в ней фитоэстрогенами, которые являются аналогами женского гормона – эстрогена.

Бобовые

В большом количестве они будут абсолютно равны сое, так как содержат в себе фитоэстрогены.

Сахар

Продукты с высоким содержанием сахара. Помните, что здесь все зависит именно от дозы сахара, так как она вызовет скачек инсулина в крови, который в свою очередь снижает выработку тестостерона.

Соленые или копченые продукты, особенно с высоким содержанием жира

Они влияют на сердечно сосудистую систему, а натрий из соли снижает выработку тестостерона. Но помните: отказываться совсем от соли не следует, это так же влечет обратную реакцию, 3-5 грамм соли в день позволительно.

Кофеин как чистый, так и в энергетических напитках

Большое количество чистого кофеина в крови притупляет, снижает свободный тестостерон.

Продукты, в которых присутствуют пищевые дрожжи

Откажитесь от выпечки, пива, кваса. Дрожжи так же содержат фитоэстрагены, а они снижают выработку тестостерона.

Алкоголь

Более двух бокалов – и ваши половые органы менее интенсивно снабжаются кровью, а центральная нервная система дает организму сигнал о том, что пора спать. Однако один бокал сухого красного или белого вина наоборот может способствовать повышению либидо.

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