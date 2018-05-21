Что ни в коем случае нельзя добавлять в кофе
Эти ошибки делают почти все, говорят эксперты-диетологи
Кофе может защитить ваш организм от диабета II типа, болезни Паркинсона, рака груди и толстой кишки, утверждают диетологи. Чтобы еще больше улучшить полезные качества любимого многими напитка, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых советов.
Прежде всего, не добавляйте в кофе искусственных подсластителей. Сахарозаменители на самом деле являются довольно вредными. "От них лучше отказаться вообще", – советует эксперт по здоровому питанию журнала Time Синтия Сасс.
Ученые также не рекомендуют добавлять в кофе даже натуральный сахар. Допустимая норма – одна ложка на одну порцию напитка.
Диетологи дали еще несколько действенных советов
- Выпейте воды
Перед тем, как взяться за чашку кофе, непременно выпейте стакан простой воды. Это уменьшит вред от мочегонного эффекта кофе и снизит шансы на обезвоживание.
- Будьте внимательными к молоку
Если пьете кофе с молоком, то выбирайте такой, который приготовлен с растительным молоком или коровьим, но только в случае, если оно органическое.
- Добавьте специй
Дополняйте свой кофе корицей, имбирем, мускатным орехом или гвоздикой. Эти специи хорошо влияют на организм, также они сделают кофе вкуснее и облегчат отказ от сахара.
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