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Что ни в коем случае нельзя добавлять в кофе

Эти ошибки делают почти все, говорят эксперты-диетологи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Кофе. Фото: pixabay
Кофе. Фото: pixabay

Кофе может защитить ваш организм от диабета II типа, болезни Паркинсона, рака груди и толстой кишки, утверждают диетологи. Чтобы еще больше улучшить полезные качества любимого многими напитка, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых советов.

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Прежде всего, не добавляйте в кофе искусственных подсластителей. Сахарозаменители на самом деле являются довольно вредными. "От них лучше отказаться вообще", – советует эксперт по здоровому питанию журнала Time Синтия Сасс.

Ученые также не рекомендуют добавлять в кофе даже натуральный сахар. Допустимая норма – одна ложка на одну порцию напитка.

Диетологи дали еще несколько действенных советов

  • Выпейте воды

Перед тем, как взяться за чашку кофе, непременно выпейте стакан простой воды. Это уменьшит вред от мочегонного эффекта кофе и снизит шансы на обезвоживание.

  • Будьте внимательными к молоку

Если пьете кофе с молоком, то выбирайте такой, который приготовлен с растительным молоком или коровьим, но только в случае, если оно органическое.

  • Добавьте специй

Дополняйте свой кофе корицей, имбирем, мускатным орехом или гвоздикой. Эти специи хорошо влияют на организм, также они сделают кофе вкуснее и облегчат отказ от сахара.

Напомним, что произойдет с телом, если на 10 дней отказаться от кофе и соков.

Кроме этого, мы писали, что фильтры для воды могут приносить больше вреда, чем пользы.

Смотрите видео: тайны безупречного кофе с молоком

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