Что ни в коем случае нельзя добавлять в кофе

Эти ошибки делают почти все, говорят эксперты-диетологи

Кофе. Фото: pixabay

Кофе может защитить ваш организм от диабета II типа, болезни Паркинсона, рака груди и толстой кишки, утверждают диетологи. Чтобы еще больше улучшить полезные качества любимого многими напитка, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых советов.

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Прежде всего, не добавляйте в кофе искусственных подсластителей. Сахарозаменители на самом деле являются довольно вредными. "От них лучше отказаться вообще", – советует эксперт по здоровому питанию журнала Time Синтия Сасс.

Ученые также не рекомендуют добавлять в кофе даже натуральный сахар. Допустимая норма – одна ложка на одну порцию напитка.

Диетологи дали еще несколько действенных советов

Выпейте воды

Перед тем, как взяться за чашку кофе, непременно выпейте стакан простой воды. Это уменьшит вред от мочегонного эффекта кофе и снизит шансы на обезвоживание.

Будьте внимательными к молоку

Если пьете кофе с молоком, то выбирайте такой, который приготовлен с растительным молоком или коровьим, но только в случае, если оно органическое.

Добавьте специй

Дополняйте свой кофе корицей, имбирем, мускатным орехом или гвоздикой. Эти специи хорошо влияют на организм, также они сделают кофе вкуснее и облегчат отказ от сахара.

Напомним, что произойдет с телом, если на 10 дней отказаться от кофе и соков.

Кроме этого, мы писали, что фильтры для воды могут приносить больше вреда, чем пользы.

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