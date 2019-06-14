Что нужно знать о донорстве крови: как подготовиться

Узнайте особенности процедуры, способной спасать человеческие жизни

14 июня отмечается Международный день донора крови Фото: Pixabay

Сегодня,14 июня, отмечается Всемирный день донора крови. Международный праздник посвящен людям, которые самоотверженно готовы пожертвовать своей кровью ради спасения жизней других людей. Об особенностях процедуры донорства в Украине читайте в нашем материале.

Как заработать на донорстве – смотрите видео

Почему полезно сдавать кровь

Сдавать кровь полезно всем, поскольку каждая кровопотеря стимулирует работу костного мозга, новые клетки вбрасываются в кровоток и кровь обновляется, стимулируются иммунная и эндокринная системы;

Донорство также является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку избавляет от избытка крови, создающего нагрузку на сердце;

Согласно медицинской статистике, те люди, которые регулярно сдают кровь, живут на семь лет дольше! Человек чувствует себя бодрее, энергичнее и моложе.

Список противопоказаний к донорству

К донорству есть ряд противопоказания, и их целый список.

Читайте также Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столице

Все инфекции, гепатиты, СПИД и сифилис. Алкоголизм, перенесенные полостные операции, бронхиальная астма и сильные нарушения зрения (от -6). Беременные женщины и кормящие мамы донорами также не могут быть. Для последних действует следующее правило: кровь можно сдавать через год после родов при условии, что грудное вскармливание прекращено, или же спустя три месяца после завершения лактации (но все равно не раньше, чем через год после родов). После гриппа и ОРВИ всем желающим надо подождать месяц, женщинам после критических дней — неделю. Тем, кто набил татуировку или сделал пирсинг, тоже нужно подождать год после процедуры, потому что во время нее можно подхватить инфекцию, которая может проявится позже. Допустимый вес донора для сдачи крови – выше 50 килограммов.

Всемирный день донора крови Фото: Pixabay

Как подготовиться с сдаче крови

Донорам необходимо соблюдать диету: за два дня до сдачи крови не употреблять алкоголь, а за сутки отказаться от жирной пищи – молока, яиц, сыров, копченого, острого, жареного. Эти продукты увеличивают количество жиров в крови, что ухудшает ее качество. Накануне забора крови также важно пить очень много жидкости.

День сдачи крови: что нужно знать работнику

Независимо от формы собственности предприятия, в день сдачи крови, а также в день медицинского обследования работник имеет право получить выходной. И этот день, согласно Закону о донорстве, работодатель обязан ему оплатить. Для этого за три дня до прохождения обследования нужно сообщить об этом работодателя письменно.

Исключения: если работник находится в отпуске, командировке или сдает кровь для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим.

Также по желанию донора, сдача крови может осуществляться бесплатно или с оплатой. Согласно постановлению КМУ "О повышении уровня оплаты сдачи донорами крови и (или) ее компонентов", сдача донорами крови оплачивается в расчета 160 гривен за литр крови.

И помните: сдавать кровь мужчинам можно не более пяти раз в год, женщинам — не более четырех. Будьте здоровы!

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Сумах доноры крови установили национальный рекорд.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram