Что произойдет, если есть по два яйца в день

Врачи рассказали, к чему приведет такой рацион

Яйца. Фото: pixabay

По словам ученых, при употреблении двух куриных яиц в день организм получит необходимое количество холина. Это вещество, которое является необходимым для нормальной активности фосфолипидов, которые обеспечивают коммуникацию клеток головного мозга. А вот дефицит холина влияет на снижение памяти.

Куриные яйца также содержат комплекс витаминов группы B, важных для здоровья кожи, ногтей, волос и нервной системы.

Кроме того, употребление яиц способствует образованию красных кровяных телец у беременных и защищает от задержки умственного развития малыша.

Холестерин из яиц не вреден – он сбалансирован фосфатидами и омега-3 кислотами, которые снижают уровень жировых соединений триглицеридов. А это, соответственно, способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты добавляют, что благодаря аминокислотам и белку куриные яйца помогают замедлять процесс старения. А еще употребление яиц способствует исчезновению пигментных пятен и даже – разглаживает морщины.

Напомним, ранее эксперты заявили, что в будущем человечество ждут пластмассовые яйца и синтетический рис. А диетологи рассказали, чем куриные яйца полезны для здоровья.