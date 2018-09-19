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Что такое секс: Папа Римский сделал сенсационное заявление

Франциск рассказал о сексуальности на встрече с христианами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:49
Папа Римский объяснил, что такое секс. Фото: depositphotos
Папа Римский объяснил, что такое секс. Фото: depositphotos

Секс и сексуальность – это не табу, а дар божий, который дан человеку для любви и создания новой жизни. Об этом Папа Римский Франциск заявил во время встречи с молодыми христианами из Франции. Пресс-служба Ватикана опубликовала стенограмму, в которой говорится о следующем: "любовь между мужчиной и женщиной, когда она страстная, ведет вас к вечной жизни. Навсегда. И нужно отдавать ее своим телом и душой".

Папа Римский также отметил, что когда пара вступает в брак, то становятся "одной плотью; и это величие сексуальности. И нужно говорить о такой сексуальности, и нужно жить такой сексуальностью, в этом аспекте любви между мужчиной и женщиной".

Стоит отметить, что Папа подверг критике порнографию как часть "индустрии лжи", индустрии "отделенной от любви сексуальности".

Сексуальность в том виде, как она была задумана богом, "великолепна", сказал он, и призвал молодых людей "беречь ее и готовиться к такой любви", которая будет частью их жизни.

Напомним, ранее мы писали, что сексуальная активность влияет на процесс старения. К такому выводу пришли ученые из бразильского университета Риу-Гранди-ду-Сул. В то же время, исследователи из Великобритании выяснили самое оптимальное время для сна, пробуждения и занятий сексом. Также ученые сделали вывод, сколько раз в неделю можно заниматься сексом.

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Источник: "Сегодня"

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