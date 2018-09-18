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Что такое вертебрология – рассказывает Радион Игнатьев

Вертебрологию сложно считать узкой областью медицины, так как она объединяет знания большого количества дисциплин и техник

Врач Клиники доктора Игнатьева — Игнатьев Радион Геннадиевич — рассказал, что такое вертебрология, какие группы специалистов включает наука и какие методы применяет для лечения заболеваний позвоночника.

Кто такие вертебрологи

Как отмечает Радион Геннадиевич, вертебрологию сложно считать узкой областью медицины, так как она объединяет знания большого количества дисциплин и техник, связанных с проблемами позвоночника.

Специалистом-вертебрологом может считаться нейрохирург, который непосредственно оперирует позвоночник, или ортопед-травматолог, который занимается непосредственно проблемами пациентов с заболеваниями спины. Сюда же можно отнести отделения спинальной патологии.

Множество людей с проблемами спины обращаются к физиотерапевтам, мануальным терапевтам и массажистам, хотя о последних часто вспоминают, когда хотят избавиться от целлюлита. Всех их также можно считать вертебрологами.

Проблемами позвоночника могут заниматься врачи ЛФК или кинезиотерапевты.

Вертебрология в Украине

В нашей стране вертебрология развита недостаточно сильно и до сих пор не налажены четкие взаимоотношения между специалистами, которых можно отнести к вертебрологам. Чтобы объединить и систематизировать дисциплины, которые занимаются проблемами спины, Радион Игнатьев с коллегами инициировали создание Ассоциации вертебрологов Украины.

Официальный статус позволит наладить профессиональную коммуникацию внутри страны, а в дальнейшей перспективе — контактировать со специалистами за рубежом и таким образом развить вертебрологию в Украине.

Главная задача ассоциации — пропаганда здоровья спины.

Что делает вертебрология

Вертебрология — это набор инструментов, которые помогают избавиться от болезней в спине.

В Клинике доктора Игнатьева подберут правильную терапию независимо от болезни, будь то остеохондроз, грыжи, протрузии или межреберная невралгия. Это может быть зарядка — ЛФК или кинезиотерапия — или физиотерапия и медикаментозное лечение. Все назначения производятся с учетом диагноза и специфики каждого пациента, особенностей его организма.

Один из методов, которые применяет Радион Геннадиевич и врачи его клиники — мануальная терапия. Ее ни в коем случае нельзя путать с терапией, которую проводят массажисты. В вертебрологии допускается профилактический или релаксирующий массаж, но для коррекции позвоночника используются более глубокие мануальные практики.

Еще одна методика — физиотерапия. Она позволяет снять периферические симптомы и реабилитировать окружающие позвоночник ткани. Она может применяться как вспомогательная, так и основная техника. Иногда укрепление мышечного каркаса вокруг позвоночника — залог здоровья спины.

Нейрохирургия. Нейрохирургов стоит разделять на два типа — те, кто оперирует головной мозг, и те, кто занимается проблемами спинного мозга. Конечно, вторая категория специалистов лучше справится с заболеваниями позвоночника, особенно если уже нельзя обойтись без оперативного вмешательства.

Методы диагностики

Самая простая методика — визуальный осмотр спины в определенных положениях. Проблемы с позвоночником могут быть у каждого, независимо от вида деятельности, — от офисного сотрудника до профессионального спортсмена. Часто проблема присутствует там, где ее не способен заметить даже тренер, так как внушительная мышечная масса ассоциируется с крепким здоровьем.

Вертебрология использует методы визуального осмотра, которые достаточно точно позволяют диагностировать ту или иную проблему.

Еще один метод — МРТ. Результаты исследования помогут специалисту-вертебрологу точно определить, нужна ли пациенту помощь. Случается, что в срочной терапии нуждаются молодые 17-летние люди, но она не нужна пациентам после 70. Внутреннее состояние позвоночника лучше оценивать инструментально.

Тем, кто не уверен, нужно ли посещать вертебролога, Радион Игнатьев советует начать с посещения терапевта. Если он обнаружит серьезную проблему или подозрение на нее — он сам отправит пациента к вертебрологу или неврологу.

О клинике

Медицинский центр или Клиника доктора Игнатьева — это узкоспециализированное медицинское заведение, которое для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей и взрослых не использует ортопедические приспособления или хирургическое вмешательство.

Специалисты клиники успешно справляются с остеохондрозом, межпозвоночными грыжами, нарушениями осанки, протрузиями, неврологическим проявлениями, последствиями травм, радикулитами, воспалением седалищного нерва, межреберными невралгиями. Это классические симптомы.

К неклассическим, но также связанным со спиной, можно отнести: нарушения зрения у детей, головокружения, шум в ушах, шаткость походки.

Самолечение может быть опасным для вашего здоровья