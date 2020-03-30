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"Чтобы люди не выходили на улицы – запечатывали квартиры": как проходил карантин в Китае

Украинка, живущая в Китае, подробно рассказала, какие тотальные меры принимали власти для устранения эпидемии

Анна Педан
Сегодня, 17:17

Наша соотечественница Екатерина Ли (Голубчук) уже шесть лет проживает в Китае, в городе Чженчжоу, провинция Хэнань. Это всего в 6 часах езды от эпицентра коронавирусной инфекции – Ухани. По меркам Китая – это очень близко. Украинка была на связи с Сегодня с самого начала, рассказывая обо всех мерах карантина из первых уст.

Сейчас эпидемия у них закончилась. Китай постепенно возвращается к прежней жизни. Впервые за много дней открываются парки и люди гуляют, наслаждаясь свежим воздухом.

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У нас же все только начинается. И, если кто-то думает, что Украина ввела слишком жесткие карантинные меры, то посмотрите, как было в Китае.

"Официально карантин в нашем регионе начался 26 февраля, более 40 дней сидим дома. Китайские города разбиты на районы, а районы на кварталы. Это несколько комплексов домов, обнесенных забором. В каждом квартале свой ЖЕК и свои правила, которые устанавливались в зависимости от количества людей, проживающих на территории, были ли случаи заболевания коронавирусом и т. д. Я знаю, что во многих домах двери квартиры опечатывалась специальной бумагой, где стояла дата, напоминающая о том, с какого числа люди не выходят из помещения", – рассказывает Катя.

"Пожалуйста, оставайтесь дома!": просит всех украинцев Катя
"Пожалуйста, оставайтесь дома!": просит всех украинцев Катя

Вся еда доставлялась специальными сотрудниками, как правило, это были работники ЖЕКа. Люди спускали с балконов веревки, еду прикрепляли и поднимали в квартиру. А к людям, у которых квартира не была опечатана, приходили сотрудники ЖЕКа и брали список товаров. Житель мог открыть квартиру только в маске, список должен был быть в полиэтиленовом пакете, обработанный при сотруднике спиртом.

"Но не всегда был выбор товаров. У подруги из Уханя 5-месячному ребенку пришлось перейти на другую смесь для кормления, из-за этого у него начались аллергические реакции. Но ничего нельзя было сделать. Врача вызвать было нереально. В Китае вообще нет такой практики. Если возникают проблемы со здоровьем, люди сами едут в больницы. Поэтому у китайцев огромное уважение к машинам скорой помощи: если она едет со включенным сигналом, значит кто-то действительно находится при смерти", – продолжает Екатерина.

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Во время карантина не предоставлялась никакая другая медицинская помощь. Все были заняты коронавирусом. Катиной родственнице понадобилась капельница в связи с заболеванием желудка. Пришлось ехать в маленький городок, в непроверенную клинику, чтобы получить помощь. Больницы больших городов не брались, боясь штрафов.

Тем не менее работали парикмахерские, а вот маникюр и педикюр был запрещен.

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"Мы сейчас переехали в соседний город к свекрам. Тут карантинные меры немного слабее. А в Чженчжоу, в пик заболеваемости, разрешалось выходить одному человеку из квартиры, один раз в день на два часа за продуктами, и только в пределах своего квартала. А сейчас мы с семьей наслаждаемся прогулками по весенним паркам. Правда, на входе всегда есть палатка, где меряют температуру. Кстати, во все магазинчики до сих пор можно попасть только после измерения температуры", – рассказывает Катя.

В Китае всем делают карточки здоровья, в которых указано про обязательное ношение масок, соблюдение правила гигиены и т.д.

Карточка здоровья в Китае на время карантина
Карточка здоровья в Китае на время карантина
Фото: Сегодня

Некоторые пожилые люди относились к карантину несерьезно, считая, что их время пришло и, если они заразятся, то так и будет. Кстати, все лечение коронавируса проводится за счет государства. Были случаи, когда люди вообще не выходили из дома и все равно подхватывали коронавирус. У Кати есть знакомые, у которых гостил родственник из Уханя. У него обнаружили коронавирус. В больницу забрали всех членов семьи, находившихся вместе с ним. И как оказалось, никто не заразился. Все зависит от иммунитета.

"Кстати, китайские СМИ очень хвалят Украину. Говорят, что очень вовремя среагировали на ситуацию, закрыли границы, ввели карантин. Очень надеюсь, что все украинцы будут придерживаться карантина! Посмотрите на опыт Китая. Мы сидели дома, и мы справились с эпидемией. Пожалуйста, оставайтесь дома ради тех, кого вы любите!", – подытожила Екатерина.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее мы писали о том, как люди в разных странах переживают карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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