Дефицит витамина D: как это проявляется

Какие продукты нужно есть, чтобы не было нехватки

Витамин D – общее название биологически активных жирорастворимых веществ. Самыми важными из них являются витамин D 2 (эргокальциферол) и D 3 (холекальциферол). Они выполняют очень важные функции в организме: регуляцию обмена фосфора и кальция, а это важно для профилактики рахита и остеопороза, активацию многих компонентов иммунной системы, омоложение организма.

Нехватка витамина D

"Массовых исследований по поводу нехватки витамина D у украинцев не проводилось, – рассказывает гастроэнтеролог Ирина Казимир. – Но считается, что среди жителей всех северных регионов, у украинцев в том числе, дефицит витамина D есть у всех. А по некоторым данным, его не хватает каждому третьему человеку в мире. Для молодых, здоровых людей небольшой дефицит этого витамина не является критичным. Но есть группа риска, у которых нехватка витамина D может спровоцировать серьезные заболевания".

Основная группа риска: люди старше 60 лет, те, кто страдает ожирением, сахарным диабетом и гипертонией. У них дефицит витамина D может вызвать ревматологические, аутоиммунные болезни, рассеянный склероз, деменцию, болезнь Альцгеймера.

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Кроме того, маленькие дети (для профилактики рахита), беременные и кормящие матери обязательно должны в нормальном количестве получать витамин D. Какой именно и в каком виде, расскажет врач. Но эта группа людей постоянно находится под наблюдением педиатра или гинеколога, поэтому всю информацию по витамину D они получают вовремя и сполна.

Общие симптомы нехватки витамина D: слабость, утомляемость, депрессия, ломкость волос, ногтей, тошнота, апатия, бессонница, нервозность и т.д.

Препараты с витамином D

Есть данные, что половина случаев мужского бесплодия связана именно с дефицитом витаминов и провитаминов D. При планировании беременности и подготовке к зачатию очень полезно и мужу, и жене сделать анализ венозной крови на содержание компонента витамина D (кальцидиола). И по показаниям – сделать коррекцию этого витамина.

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"Как правило, взрослым назначают витамин D по 1 капле или капсуле (500 единиц) 3 раза в день. Но для каждого пациента в каждом конкретном случае дозировка корректируется. Ведь переизбыток витамина D вызывает слабость, тошноту, депрессию, диарея и много других неприятных симптомов", – рассказывает гастроэнтеролог.

Витамин D из продуктов

Источники D 3 – лосось, семга, скумбрия, сельдь, тунец. Вся эта рыба должна быть поймана в природе, а не выращенной на рыбных фермах. Только тогда можно говорить, что содержащийся в ней витамин D 3 действительно качественный. В среднем 50-100 граммов этой рыбы 1-3 раза в неделю должны быть в рационе питания. Пополнит запас и консервированная печень трески, ее достаточно 30-40 граммов в неделю.

Витамин D в огромном количестве содержится в рыбе Фото: Depositphotos

Витамин D есть и в куриных яйцах, молоке, твороге, твердом сыре. Эти продукты должны быть в рационе у всех. А вот на грибы лисички, которые тоже считаются источником витамина D, лучше не налегать. Так, как из них витамин усваивается в организме очень плохо.

Для профилактики дефицита витамина D можно принимать капсулы с рыбьим жиром (20-30 мл) в сутки.

Стоит отметить, что этот витамин имеет свойство накапливаться в организме, поэтому говорить о точной конкретной дозировке для каждого человека может только лечащий врач.

Витамин D и солнце

Прямой солнечный свет должен облучать открытую кожу человека 3-5 минут в сутки для образования D 3 в разных слоях кожи в достаточном количестве. При пасмурной погоде нужно находиться на открытом воздухе дольше. Но помните, что 90% витамина D образуется в коже человека из пищи. И, чем здоровее желудочно-кишечный тракт, тем быстрее витамин D усваивается в организме.

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