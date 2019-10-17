Почему болит живот: девять самых распространенных причин

Не терпите боль и обязательно обратитесь к доктору

Боль в животе — одна из наиболее частых жалоб больных Фото: Pixabay

Боль в животе — одна из наиболее частых жалоб больных. Она может быть совершенно разной — ведь в брюшной полости рядом друг с другом находятся множество органов: желудок, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, кишечник, а совсем рядом — почки и яичники. Каждый из них болит по-своему и требует своего лечения. В некоторых случаях можно обойтись домашними средствами, а иногда нужно срочно вызывать "неотложку". О том, как разобраться с болью в животе, рассказала семейный врач Полина Загородная.

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Как правильно себя обследовать

1. Определите, где болит больше всего

Чтобы точнее понять это, приложите ладонь на брюшную стенку и мягко, но стараясь продавить глубоко, пальцами надавливайте на живот. Отметьте, в каком именно месте надавливание причиняет наибольшую боль. Проводить такую пальпацию лучше всего лежа на спине. В таком положении мышцы брюшной стенки расслабляются и прощупывать себя легче.

2. Определите характер боли

Она может быть тупая, ноющая, сжимающая, острая, кинжальные (будто с размаху ударили ножом), распирающая (будто проглотили шарик и он надувается).

3. Чем сопровождается боль

Отдачает ли боль куда-то, усиливается ли при движении, кашле, наклоне, сопровождается ли тошнотой, температурой, поносом и т.п. — все это важно для постановки диагноза.

4. Вспомните, как появилась и развивалась боль

Она могла появиться внезапно, после физической нагрузки, после стресса, переохлаждения. Сколько времени примерно прошло от начала болевого приступа. Какие были вначале боли: несильные, затем усилившиеся, сразу резкие, тупые. Усилились ли боли позже и как это произошло, быстро или постепенно. Сменила ли боль локализацию: например, при аппендиците боль в животе вначале появляется эпигастральной области — там, где желудок, а затем опускается вправо вниз.



Девять самых популярных причин боли в животе

Боли в подложечной области



Характер. Тупые или острые, распирающие или ноющие.

Куда отдает. Могут отдавать за грудиной по ходу пищевода.

Чем сопровождаются. Может возникнуть рвота в момент особенного усиления болей. После рвоты боли, как правило, исчезают.

После чего. Не зависят от предшествующей физической нагрузки, но могут быть связаны с употреблением в пищу острых, кислых продуктов, крепкого кофе, перенесеных сильных стрессов в течение последнего года.

Что это может быть. Гастрит или язвенная болезнь желудка.

Что делать? Обследоваться у гастроэнтеролога. Если диагноз подтвердится, гастрит или язву можно вылечить за 7-14 дней. Чтобы облегчить состояние во время приступа приложите к болючему месту теплую грелку, можно выпить горячий некрепкий чай или просто горячую воду. Если рвота с примесью крови (при этом массы имеют вид кофейной гущи) — вызывайте "неотложку".

Боли в правом подреберье



Характер. Резкая, сжимающая.

Куда отдает. В поясницу справа, правую половину грудной клетки, правое плечо, под правую лопатку.

Чем сопровождаются. Чувством горечи во рту, может быть рвота желчью, после которой наступает облегчение, возможно повышение температуры.

После чего. После злоупотребления жирной острой едой или после тряски в транспорте.

Диагноз. Холецистит.

Что делать? Принять спазмолитик (препарат на основе дротаверина или папаверина) и любой препарат из пищеварительных ферментов (это обеспечит организму полный покой). Сходите на УЗИ, чтобы убедиться, что в желчном пузыре нет камней. Если нет, то предупреждайте приступы слепыми зондированиями (тюбажами). Для этого слегка подогрейте, помешивая, чтобы вышли все пузырьки, стакан желчегонной минеральной воды (Лужанская, Поляна Квасова, Поляна купель). Выпейте мелкими глотками за две-три минуты. После этого приложите теплую грелку к правому подреберью и полежите на правом боку 40-60 минут. После этого должно быть послабление. Если его не будет — повторите. Если камни есть, то проконсультируйтесь у хрурга насчет операции по удалению желчного.

Боли вокруг всего живота



Характер. Опоясывает по верхним отделам живота.

Куда отдает. В поясницу.

Чем сопровождается. Сухостью и неприятным привкусом во рту, многократной рвотой, после которой не наступает облегчения, возможно повышение артериального давления.

После чего. После употребления накануне спиртного, острой или жирной пищи.

Диагноз. Острый панкреатит.

Что делать? Немедленно нужно обратиться за медицинской помощью. Без нее может наступить омертвение поджелудочной — панкреонекроз, а это уже жизненно опасное состояние.

Боли около пупка



Характер. Появились внезапно, резкие, схваткообразные, сильные.

Куда отдает. Отдачи нет.

Чем сопровождается. Слабостью, ознобом.

После чего. После употребления продуктов, богатых клетчаткой, крепкого кофе, шоколада.

Диагноз. Кишечная колика.

Что делать? Примите таблетку-спазмолитик (например, на основе дротаверина или папаверина) и займите положение лежа. Боли проходят самостоятельно через несколько 15-20 мин. (иногда после послабления), но могут позднее появиться вновь — тогда тактику можно повторить. Чтобы они больше не появлялись, не злоупотребляйте кофе, шоколадом и не переедайте.

Боли посредине живота с одной стороны



Характер. Появились внезапно. Могут быть столь сильные, что больные мечутся в постели, не находя себе места, стонут.

Куда отдает. В поясницу, промежность.

Чем сопровождаются. Учащенными позывами на мочеиспускание.

После чего. После обильного питья минеральной воды, переедании арбузом.

Что это может быть. Отхождении камня из почки.

Что делать? Лечить грелкой, горячей ванной, спазмолитиками. Если в моче появилась кровь или боль достигает шоковой силы, вызывайте "неотложку".

Боли внизу справа



Характер. Вначале появляются в подложечной области, затем постепенно усиливаются и опускаются в правую нижнюю (подвздошную) область живота.

Куда отдает. В прямую кишку, усиливается при ходьбе (больные передвигаются согнувшись вправо), усиливаются при попытке лечь на левый бок.

Чем сопровождаются. Может быть повышение температуры, тошнота.

После чего. Точной взаимосвязи нет.

Что это может быть. Аппендицит.

Что делать? Вызывайте "неотложку".

Боли были по всему животу



Характер. Болит весь живот одновременно, постоянно.

Куда отдает. В другие отделы живота (любые).

Чем сопровождается. Сухостью во рту, тошнотой, повышением температуры, слабостью.

После чего. После предшествующей боли, при которой в течении суток не помогали никакие лекарства.

Что это может быть. Воспаление брюшины (перитонит). Смертельно опасное заболевание.

Что делать? Вызывать "неотложку".

Боли у женщин внизу живота

Над лобком по центру или с двух сторон



Характер. Тянущие, непостоянные.

Куда отдает. В промежность и (или) в нижние боковые отделы живота.

Чем сопровождаются. Могут быть выделения из половых путей. Усиливаются при ходьбе.

После чего. После переохлаждения, острой еды, сильных стрессов.

Что это может быть. Заболевание гинекологической сферы, например, аднексит, эндометриоз, фибромиома.

Что делать? Идти к гинекологу на прием.



Справа или слева над лобком



Характер. Возникли внезапно, резко, очень сильные.

Куда отдает. В задний проход или никуда (боль местная).

Чем сопровождаются. Головокружением, слабостью, может быть обморок.

После чего. Чаще всего после полового акта (при разрыве кисты) или через 1-2 недели от задержки менструации (при внематочной беременности).

Что это может быть. Один из симптомов разрыва кисты яичника или внематочной беременности.

Что делать? Вызвать "скорую".

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