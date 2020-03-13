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Дезинфекция квартиры: как убить вирус гриппа дома

Избавиться от микроорганизмов можно при помощи подручных средств

Анна Педан
Сегодня, 19:43

В Украине продолжается эпидемия гриппа. Чтобы уберечь себя и семью от вирусов можно и нужно сделать генеральную уборку в квартире. Совсем не обязательно покупать специальную химию в магазине, эффективные дезинфицирующие средства есть почти у каждого в доме. Это перекись водорода, уксус, лимон, нашатырный спирт.

"Вирусы могут жить на различных поверхностях некоторое время. На пластмассе, стекле, металле вирус гриппа может жить двое суток. На руках около 20 минут. Поэтому так важно не дотрагиваться рта, глаз, а чихать и высмаркиваться нужно только в салфетку или, если нет ничего под рукой, в рукав", – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко.

Вирус гриппа может жить на поверхностях двое суток
Вирус гриппа может жить на поверхностях двое суток
Фото: freepik.com

С чего начать

Для начала все шторы, постельное белье, мягкие игрушки, покрывала постирайте в стиральной машине при температуре не менее 70 °С. Если у вас есть ковры, то их лучше сдать в химчистку или, если нет, такой возможности, сверните их, оберните полиэтиленом и положите в кладовку.

Начинать уборку всегда нужно со спальней, потом гостиная, кухня, ванна и туалет. Вытираем пыль на мебели, полках, не забывая о межкомнатных дверях, рамках картин, мелких статуэтках.

Как мир боролся с вирусами. Смотрите в нашем сюжете:

Чем обрабатывать

  • Мыть пол можно с помощью подручных средств. Например, перекиси водорода. На ведро воды (10 л) достаточно будет 1 стакана перекиси.
  • Деревянную и лакированную мебель можно протирать льняным маслом. Это очень сильный антисептик. Не переживайте, дерево отлично впитывает масло.
  • Стеклянные поверхности лучше всего обрабатывать уксусом, разбавленным с водой в пропорции 1:3. Если вы не переносите запаха уксуса, то замените его на лимонный сок. Эффект от уборки будет одинаковым.
  • Раковины и кухонные поверхности можно обработать концентрированным раствором соли (1 кг на 2 литра воды). Хорошо подходит для уборки кухни и нашатырный спирт. Для антибактериального раствора 1 столовую ложку спирта растворить в 1 литре воды.
  • Пластмассовые предметы нужно протирать хлорсодержащими средствами. Их можно купить в любом магазине бытовой химии. Только внимательно читайте инструкцию по применению.
  • Чтобы избавиться от микробов в туалете используйте средства на основе хлорной извести или монохлорамина.

Обязательно 2 раза в день проветривайте квартиру. А спальню за 15-20 минут до сна.

Для дезинфекции воздуха можно пользоваться аромалампой, добавляя эфирные масла можжевельника, эвкалипта, лимона.

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Какие предметы самые грязные

Самые грязные предметы в квартире лучше всего протирать спиртом или спиртосодержащими салфетками. Лидерами, среди предметов, которые дольше всего сохраняют вирусы являются: дверные ручки, выключатели, мобильные телефоны, планшеты, клавиатура и компьютерная мышка, сумки, кошельки. В период эпидемии их надо протирать антибактериальными салфетками хотя бы раз в день. А телефоны чаще. Как возьмите в руки смартфон, так сразу его и протирайте.

Старайтесь сейчас не пользоваться бумажными деньгами, расплачивайтесь банковской карточкой.

Напомним, ранее мы писали, как в домашних условиях сделать антисептик для рук.

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