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Дезинфекция рук в магазинах: что нам предлагают

Каким должен быть состав антисептика или санитайзера

Анна Педан
Сегодня, 16:15

Бесплатный дезинфектант или химическая отрава? В Сети люди все чаще жалуются на качество санитайзеров, расположенных в торговых залах продуктовых магазинов. А они там должны быть обязательно, по распоряжению главного санитарного врача Виктора Ляшко. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", эксперты рассказали, какие компоненты есть в составе дезинфектантов и опасны ли они.

Журналисты "Ранку з Україною" отправились на проверку дезинфектантов в продуктовых магазинах. В первом маркете санитайзер, размещенный на стене, заинтриговал своим составом: глицерин и вода до 100%, зато о содержании спирта информации – ноль. Да и сама бутылка не слишком чистая. Средство жидкое, не мылится, нет ярко выраженного запаха спирта. Однако директор магазина не смог дать четкого ответа о составе средства, так же нет этой информации и на бутылке дезинфектанта – хотя это обязательно.

В составе антисептика должно быть 70-75% спирта
В составе антисептика должно быть 70-75% спирта
Фото: Depositphotos

В небольшом продуктовом санитайзера вообще не оказалось. А вот следующий супермаркет отличился качеством дезинфектанта. На нем был четко указан состав, дата и адрес производства, однако под вопросом остался один нюанс: средство пенилось.

В следующем магазине дезинфектант еще как порадовал составом: 70% изопропилового спирта, глицерин и пантенол, на баночке указан и срок годности, и производитель. Это маркировка идеального дезинфектанта, говорят эксперты. И настойчиво советуют читать состав. Этилового, пропилового или изопропилового спирта должно быть не менее 75%, а также глицерин или алоэ вера. Другие спирты опасны для здоровья, и их использование в дезсредствах запрещено. Обязательно должны указывать дату и адрес производства, срок годности – все на украинском языке. Если этого нет, лучше такое средство не использовать. Стоит обратить внимание и на запах.

Как правильно дезинфицировать ключи и украшения. Смотрите в нашем сюжете:

"Если там нет никаких отдушек, эфирных масел, это обычный запах этилового спирта. Если пенится – это поверхностно-активное вещество, то есть вещество, которое входит в состав мыла, тогда это не антисептик, а просто средство, которое убирает грязь с ваших ладоней", – объяснила химик, кандидат наук Юлия Мирошниченко в программе "Ранок з Україною".

Помните эти простые советы, и если дезсредство в магазине не соответствует элементарным требованиям, лучше его не использовать вообще – наденьте перчатки или свои, или одноразовые, бесплатные, они должны быть в магазине.

Напомним, ранее мы писали о том, что американские врачи начали лечить пациентов с коронавирусной инфекцией с помощью женских гормонов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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