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Дезинфекция в машине: какие места обязательно нужно обрабатывать

Использование спиртосодержащих антисептиков не может навредить салону авто

Анна Педан
Сегодня, 14:49

Самый действенный метод предотвращения коронавирусной инфекции – самоизоляция. Но, иногда приходиться выходить в магазин или аптеку. Как вести себя в закрытом помещении и правильно носить маску, – все знают. Но, ведь некоторые ездят на работу на своем авто, многие подвозят медиков или привозят еду и лекарства своим родственникам за город. Автомобиль тоже нужно дезинфицировать!

Одна из автомобильных компаний выпустила подробную инструкцию, что и как нужно обеззараживать в автомобиле.

Фото: Сегодня

1. Пассажиры. По возможности не берите в попутчики незнакомых людей, особенно с симптомами острых респираторных заболеваний. Если у вас есть пассажиры, то все должны находиться в масках. Обязательно поделитесь с друг другом номерами телефонов, чтобы в случае заболевания можно было быстро выявить контактные лица. Попросите пассажира ничего не трогать в салоне (кроме ручки двери и ремня безопасности).

2. Салон. В салоне авто есть несколько самых "грязных" мест, которых водитель касается чаще всего. Их надо протирать антисептиком или спиртосодержащими салфетками 2 раза: когда вы садитесь в авто, и когда выходите. Особое внимание следует уделить: рулю, коробке передач, подлокотникам, ручному тормозу, ручке двери, переключателю мультимедийной системы, переключателю поворотов и фар.

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Самые "грязные" места внешней поверхности автомобиля – ручка, рычаг багажника. Обязательно протирайте их до касания и после поездки.

3. Дезинфицирующие средства. Специальных средств для дезинфекции авто не требуется. Достаточно антисептика или спиртосодержащих салфеток. Протирание изопропиловым спиртом никак не навредит деталям в салоне. Спиртом (не менее 70%) можно протирать и обшивку, но без фанатизма, чтобы она не стала мокрой. Не нужно усердствовать и при протирании кожаных деталей, при постоянном контакте со спиртом кожа может изменить цвет.

Не обрабатывайте детали перекисью водорода – это может им навредить. А сенсорные экраны лучше не протирать средствами на основе аммония.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно носить одноразовые маски.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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