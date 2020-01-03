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Диатез у детей: что необходимо знать родителям

Какие виды диатеза бывают и как их правильно лечить

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:42
Фото: Pixabay

Слово "диатез" в переводе с греческого означает предрасположенность, склонность. Поэтому, это отнюдь не болезнь, как многие привыкли думать, а определенное состояние организма. При диатезе организм реагирует на самые разные раздражители покраснением кожи, шелушением, зудом и т.д.

Всего выделяют 4 вида диатеза: экссудативно-катаральный, аллергический, лимфатико-гипопластический и нервно-артритический диатез.

Как бороться с аллергией. Смотрите в нашем сюжете.

Экссудативно-катаральный диатез

Самый известный и распространенный вид диатеза – экссудативно-катаральный (или просто экссудативный). Как правило, он возникает из-за употребления в пищу каких-либо продуктов, которые организм малыша не воспринимает. Это может быть, что угодно. И молоко, и творожок, и рыба, и мясо, и клубника, и лимон, и мед, и сыр. Поэтому очень важно наладить правильное питание и ребенка, и мамы, если она кормит грудью.

Можно сдать, конечно, анализ на аллергены. Но педиатры, как правило, его не назначают деткам до 3-х лет, поскольку он не совсем информативен. Чтобы найти раздражитель, пробуйте исключать из рациона тот или иной продукт и наблюдать за реакцией ребенка.

В качестве лечебных средств педиатры рекомендуют соли кальция и ванны с настоями череды, ромашки, календулы, коры дуба и т. д. Если же проявления диатеза очень сильные, то могут назначить специальные кремы или мази.

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Если соблюдать все правила питания, то к 3-4 годам проявления экссудативно-катарального диатеза исчезают. В таком случае говорят, что малыш перерос диатез. Но до этого времени ребенок должен находиться под наблюдением врача. Иначе диатез может перерасти в серьезное заболевание.

Аллергический диатез

Этот диатез характеризуется склонностью к бурным аллергическим реакциям. Провокаторами сильных аллергий могут быть любые инфекции, простуда, даже небольшие ранки на теле ребенка.

Один из главных признаков такого диатеза – кожная аллергия. Это может быть сыпь, покраснения, шелушение, зуд. Если вовремя не обратиться к врачу, и не лечить такой диатез, то в будущем он может превратиться в экзему.

Лимфатико-гипопластический диатез

Это состояние вызывается дисфункцией эндокринной системы и проявляется снижением защитных сил организма, склонностью к любым инфекциям. Такие детки очень часто болеют. У них почти постоянно увеличены лимфатические узлы, болезни длятся долго, зачастую одна болячка перерастает в другую. Как правило, такие детки имеют лишний вес и небольшую мышечную массу, они склонны к отекам и длительное время после болезни температура тела может держаться на показателях 37-37,5 °С.

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Таким малышам необходимо постоянно повышать иммунитет, закаляться с ними, делать массаж, гимнастику. Обязателен постоянный контроль педиатра, который поможет избежать осложнений после заболеваний.

Нервно-артритический диатез

Такие детки гиперактивны, постоянно бегают, прыгают, тянут куда-то родителей, требуют постоянного внимания. Такой диатез характеризуется нарушениями обмена мочевой кислоты. А это в дальнейшем может привести к серьезным сбоям липидного и углеводного обменов.

Поэтому такие детки обязательно должны находиться под наблюдением врача. Дома же малышам надо обеспечить диету №6, давать пить щелочные минеральные воды. Обязательно учитывайте пристрастия в еде таких детей. Если они чего-то не хотят есть, то и не стоит их пичкать. Они на каком-то инстинктивном уровне знают, что не подходит их организму.

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