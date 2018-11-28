Диета для красивой кожи: как подобрать правильный рацион

Состояние лица во многом зависит от того, что вы едите

Питать кожу нужно изнутри Фото: Benzoix / Freepik

Красивая, бархатная, упругая, сияющая здоровьем кожа – кто о ней не мечтает? Но то, как вы выглядите снаружи, в значительной степени зависит оттого, что происходит у вас внутри. Если отражение в зеркале последнее время вас не радует, значит пришло время задуматься над тем, что вы едите. Тем более сейчас, когда важно соблюсти грань между переходом на зимнее питание и тем, что будет полезно для организма в целом. Мы предлагаем вам несколько советов, которые помогут вам выбрать необходимые продукты питания для улучшения состояния и внешнего вида кожи.

Диета для сухой кожи

Для обладательниц этого типа кожи зимний холод и ветер – настоящее стихийное бедствие. Стоит только забыть нанести защитный крем, как кожа тут же начинает краснеть и шелушиться. Но и защитные кремы не всесильны. Помимо тщательного косметического ухода сухая кожа нуждается в полноценной диете. В первую очередь ей необходимы полиненасыщенные жирные кислоты, из которых состоит кожный жир, защищающий эпидермис от потери влаги. При дефиците этих веществ кожа становится сухой, раздраженной и быстрее стареет.

Чтобы обеспечить сухую кожу необходимыми жирными кислотами, ежедневно включайте в свой рацион 2 ст.л. различных растительных масел (оливковое, подсолнечное, соевое, кукурузное и т.д.). Важно, чтобы в рационе присутствовало не одно, а комбинация растительных масел с различным составом. Тогда организм получит все незаменимые жирные кислоты.

Не менее трех раз в неделю употребляйте в пищу 50-60 г жирной рыбы (скумбрия, сельдь, форель, семга), которая тоже богата незаменимыми жирными кислотами. Сухость кожи является также признаком дефицита витаминов А, С, В2. Витамин А вы можете получить из печени, а так же любых плодов и овощей желто-оранжевого цвета. Удовлетворить потребность в витамине В2 можно регулярно употребляя молочные продукты, рыбу, яйца и листовые овощи, а необходимый витамин С в зимний период вы найдете цитрусовых плодах, отваре шиповника, квашеной капусте, заготовленной с лета черной смородине.

Диета для жирной кожи

Для кожи, которая вырабатывает слишком много кожного жира, дерматологи рекомендуют использовать косметические средства, в состав которых входит цинк, а рацион обогатить продуктами, содержащими витамин В2 и В6. Эти витамины участвуют биохимических реакциях, регулирующих работу сальных желез, и уменьшают образование комедонов. Оба этих витамина вы можете получить из пивных дрожжей, молока, яиц, говядины, печени, чечевицы, белой фасоли. Кроме того, при чрезмерной жирности кожи полезны продукты, содержащие каротин, предшественник витамина А. Его много в моркови, тыкве, томатах, листовых овощах и кураге.

Диета при нездоровом цвете лица

Недосыпание, неприятные переживания, переутомление зачастую приводят к тому, что кожа приобретает нездоровый бледно-серый или желтоватый оттенок. Чтобы легче перенести негативные факторы и вернуть лицу свежий цвет, обеспечьте себя комбинацией витаминов и белков, которую диетологи называют "антистрессовой формулой". Она включает в себя незаменимые аминокислоты, аскорбиновую кислоту и витамин С. Комбинация этих веществ присутствует в очень вкусном и полезном "Коктейле красоты", который может служить великолепным быстрым завтраком.

Возьмите стакан обезжиренного молока (аминокислоты), добавьте к нему 1 ст.л. порошка пивных дрожжей (комплекс витаминов В), 1 ст.л. меда (микроэлементы и сахара), 100 г любых свежих фруктов или ягод (витамин С) и взбейте в миксере. Кроме того, обязательно пейте в течение дня фруктовые соки и зеленый чай, ешьте свежие фрукты, овощи, творог и кисломолочные продукты. Главное, не пытайтесь справиться со стрессами с помощью кофе, шоколада и сигарет – они окончательно лишат вас приятного цвета кожи.

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Диета для бледной кожи

Нежно-белый или бледно-розовый цвет кожи, который часто встречается у блондинок, ничего не имеет общего с тем, о чем сейчас пойдет речь. Неестественная бледность кожи может появиться из-за дефицита железа в организме. Если бледности сопутствует постоянная усталость, проблемы с памятью и концентрацией внимания, а так же выпадение волос и ломкость ногтей – нехватка железа очевидна.

Для абсолютной уверенности, сдайте анализ крови, чтобы врач смог выписать вам железосодержащие лекарственные препараты, а пока начните самостоятельно пополнять запасы железа, дополнив свое меню гречневой кашей, печенью, говядиной, а также такими деликатесами, как устрицы и черная икра. Хорошие источники железа – гранаты, яблоки, абрикосы, шпинат, можно ежедневно принимать настой крапивы. Во время приема пищи не следует пить чай или кофе, так как эти напитки замедляют всасывание железа.

Диета для тех, кто быстро обгорает

Если открытие пляжного сезона ежегодно заканчивается для вас солнечными ожогами или кожа вовсе не поддается загару, это говорит о том, что вам необходимо дополнительное питание, активизирующее синтез защитного темного пигмента меланина. Для образования меланина необходим комплекс витаминов группы В, который вы сможете получить из пивных дрожжей, молока, творога, яиц, листовых овощей и злаков. Кроме того, подготовить кожу к восприятию солнечных лучей помогут каротиноиды, содержащиеся в брокколи, петрушке, салате и фруктах с яркой желтой окраской.

Диета при первых признаках старения

К сожалению, ничто не в силах остановить время, и рано или поздно, увидев свое отражение в зеркале, вы все-таки обнаружите первые морщинки. Конечно, хотелось бы как можно дальше отодвинуть этот момент.

Исследования пищевых предпочтений, в которых участвовали 500 жительниц со всей Европы (гречанки, шведки, немки...) в возрасте 70 лет, доказали, что существует тесная взаимосвязь между рационом и состоянием их кожи. Женщины с явными признаками старения кожи отдавали предпочтение колбасным изделиям, копченостям, сладостям, молочным продуктам высокой жирности содержанием жира. А те, чей рацион состоял из преимущественно здоровой пищи – фруктов, овощей, оливкового масла, злаков, бобов, нежирного мяса, яиц и рыбы, выглядели гораздо моложе своих сверстниц.

Различные эксперименты по предотвращению преждевременного старения показали, что образование первых морщин можно предотвратить с помощью витамина Е. Этот природный антиоксидант замедляет старение клеток, вызванное окислением, и позволяет вам дольше сохранять молодость. Лучшие источники витамина Е – растительные масла, шпинат, цельные и проросшие злаки, орехи и бобы.

Напомним, ранее Роузи Хантингтон-Уайтли раскрыла секрет идеальной кожи.

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