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Диета Дюкана: особенности похудения

Что такое диета Дюкана и как на ней похудеть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:38
Диета Дюкана отличается высоким содержанием белка Фото: depositphotos.com
Диета Дюкана отличается высоким содержанием белка
Фото: depositphotos.com

Диета Дюкана – популярный способ похудеть, при котором можно не отказываться от многих любимых продуктов. Эта диета была создана французским доктором Пьером Дюканом, именем которого она и названа. Какие плюсы и минусы в диете Дюкана, из каких этапов состоит, список разрешенных продуктов, а также кому противопоказана диета, узнайте в нашей статье.

Регина Тодоренко решила посидеть на диете – смотрите видео:

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Что такое диета Дюкана

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Из рациона следует исключить сладкие фрукты и жиры
Фото: pixabay.com

Диета Дюкана основана на белковой пище и на низком содержании в рационе углеводов, из-за чего организм направлен на потребление собственных жиров в качестве запасного источника энергии. Диета позволяет удержать полученный результат, не набирая вес после ее окончания.

В диете Дюкана меню разрешенных продуктов включает порядка сотни наименований. Диета Дюкана включает четыре этапа, продолжительность которых зависит от веса, который необходимо сбросить. Также диета Дюкана позволяет рассчитать, сколько дней на каждом этапе необходимо просидеть, чтобы избавиться от желаемого лишнего веса.

Главное правило диеты — полное исключение из рациона любого масла, жира и майонеза. Кроме того следует исключить алкоголь, жареный картофель, сахар и сладкие фрукты. Также важно соблюдать водный баланс, выпивая ежедневно 1,5-2 л воды, и заниматься физкультурой.

Преимущества и недостатки диеты Дюкана

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При диете Дюкана разрешены многие продукты
Фото: pixabay.com

Принцип диеты Дюкана в том, что человек может есть столько, сколько захочет, но при этом еще и худеть. Главное – не есть все и сразу. Продукты, разрешенные в диете Дюкана, позволяют приготовить разнообразные, питательные и вкусные блюда, что не заставит испытывать чувство голода или дискомфорта от недоедания.

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Опасность данной диеты заключается в том, что в результате углеводного голодания клеток в организме может развиться кетоз – заболевание, которое приводит к сдвигу кислотно-щелочного баланса организма и последующей его интоксикации. Также избыток белка в еде на протяжении длительного времени наносит серьезный ущерб работе почек. Поэтому диета Дюкана противопоказана людям с проблемами ЖКТ и со скрытыми нарушениями обмена веществ, которые не проявляются при обычном режиме питания.

Диета Дюкана: этапы и особенности

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Куриное филе нужно готовить без масла
Фото: pixabay.com

Диета Дюкана включает четыре этапа: "Атака", "Чередование", "Закрепление" и "Стабилизация".

Атака

Атака в своем меню содержит белковую пищу, и стремительная потеря веса достигается за счет обезвоживания организма.

Диета Дюкана в меню для этапа "Атака" содержит следующие продукты: телятина нежирная, белое мясо птицы, ветчина постная, печень говяжья и куриная, почки, говяжий язык, кролик, рыба, морепродукты, раки, икра без масла, кефир обезжиренный, творог обезжиренный, молоко обезжиренное, соевый сыр, яйца куриные (белок без ограничений, желток не более 2 шт. в день), крабовые палочки (не более 8 шт. в день).

Чередование

Чередование позволяет достичь оптимального веса за счет поочередного употребления разрешенных продуктов. На данном этапе следует употреблять 1,5-2 ст. ложки овсяных отрубей в день. Запрещены следующие продукты: картофель, крупы и макаронные изделия, горох, кукуруза, бобы, чечевица, фасоль, авокадо, оливки и маслины.

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Закрепление

Закрепление позволяет добавить в рацион в рацион фрукты, хлеб, сыр и продукты с высоким содержанием крахмала и исключает набор лишнего веса в будущем. Норма овсяных отрубей увеличивается до 2,5 ст. ложек в день. На данном этапе в рацион добавляется: один фрукт в день, один кусочек сыра в день, немного жареной свинины и бекон. Запрещены фрукты, содержащие много сахара: бананы, вишни, черешни, виноград, инжир. Согласно последним изменениям в диете Дюкана, на данной фазе разрешены крахмалосодержащие продукты, такие как запеченный картофель, рис, макароны, гречка, а также "праздник желудка" – один прием пищи, когда можно есть все, что захочется.

Стабилизация

Стабилизация разрешает есть все, что хочется, при условии соблюдения нескольких правил диеты: раз в неделю есть исключительно белковую пищу, каждый день употреблять овсяные отруби и подниматься по лестнице без лифта.

Тем временем мы выяснили, чем полезна диета № 5: что можно и что нельзя есть

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Источник: Сегодня
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