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Диета или спорт: что действительно поможет вам похудеть

Узнайте, как грамотно сбросить вес после праздников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:04
Сбросить лишние сантиметры на талии поможет правильно питание Фото: pixabay.com
Сбросить лишние сантиметры на талии поможет правильно питание
Фото: pixabay.com

Традиционная кефирная диета и еще из нескольких десятков других сейчас в фаворитах украинок, которые сбрасывают килограммы после праздников. Те, кто практикует быстрое похудение, теряют до 8-ми килограммов в неделю! Но реально ли избавиться от веса навсегда без вреда для здоровья?

Сбросить лишние 2-3 килограмма за неделю стремится киевлянка Дарья Коваленко. Для этого она выбрала диету с романтическим названием "Семь лепестков". Сегодня вместо еды – вода.

"Семь дней определенного питания, первый – вода, второй день – фруктовый, затем питьевой, затем овощной, затем питьевой, затем белковый и седьмой день – смешанный", – раскрывает подробности своего рациона Дарья Коваленко.

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5 килограммов потеряли, а 10 набрали. Вот такой результат любой экспресс-диеты, говорит диетолог Евгения Крылова. Ограничения в еде для организма – стресс. И только вы перейдете на привычный режим питания, вес увеличится для создания запаса. Эксперт советует, прежде всего, избавиться продуктов, которые являются причиной лишнего веса.

"Продукты, от которых лучше отказаться не навсегда, а на первый период времени: свинина, молоко, жирное, жареное, копченое, соления и алкоголь", – говорит Евгения Крылова, диетолог.

Нужно обязательно пить воду в течение дня, а перекусы позволять только тогда, когда действительно хочется есть. Результат не заставит себя ждать, если к правильному питанию добавить физические упражнения, уверен тренер звезд шоу-бизнеса и профессиональных спортсменов Андрей Хомницкий. Всего пятнадцать минут, хотя бы три раза в день.

Чтобы ускорить метаболизм, Андрей советует делать упражнения для всего тела. А чтобы физические упражнения не надоедали, тренер советует часто их разнообразить и добавлять бытовые предметы. Например, приседать с бутылкой воды.

Чтобы не набирать лишнего, даже после праздников, и диетологи, и фитнес-тренеры советуют режим правильного питания и упражнений сделать правилом своей жизни.

Напомним, ранее мы рассказывали, как набрать вес без вреда для здоровья.

Смотрите видео, как грамотно сбросить лишний вес:

Marina Popovich:

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Источник: Сегодня
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