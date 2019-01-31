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Диета Магги: минус 20 килограммов за четыре недели

Диета Магги не считается голодной диетой. Ее часто называют яичной или творожной

Редакция Сегодня Lifestyle
31 января, 17:34
Диета Магги поможет похудеть Фото: depositphotos.com
Диета Магги поможет похудеть
Фото: depositphotos.com

Диета Магги не имеет ничего общего с бульонными кубиками. Эта система питания получила свое название в честь своего автора – диетолога по фамилии Магги. 

Четырехнедельная диета Магги нацелена на улучшение метаболизма и сжигание лишних калорий. Она предполагает употребление следующих продуктов: яиц; нежирного творога; вареного мяса; свежих фруктов – яблок, апельсинов, персиков, арбузов, мандаринов, дынь; овощей – бобов, баклажанов, моркови, чеснока, огурца; чая; поваренной соли. 

Как видите, разнообразие есть, и придерживаться такой диеты довольно просто. Запрещенные продукты включают в себя: финики, бананы, виноград и инжир; масла и любые жиры; бульоны; сахар; майонез; алкогольные напитки; сигареты.

Основные правила соблюдения этой диеты достаточно традиционны. Рекомендуется пить много воды. Кроме этого, вы должны готовить овощи без добавления каких-либо химических приправ; не использовать масло и жиры. Если вы сильно проголодались, приготовьте овощной салат, съешьте морковь или огурец. И конечно, занимайтесь спортом – это принесет больший эффект.

Диета Магги: меню на каждый день

Диету магги называют яичной и творожной Фото: depositphotos.com

Первая неделя

Понедельник

  • Завтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.
  • Обед: фрукты в любом количестве, но только один вид: яблоки, груши, киви, апельсины
  • Ужин: любое мясо, кроме баранины, отварное или запеченное

Вторник

  • Завтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка апельсина
  • Обед: куриное мясо в любом виде (в том числе жареное), объем порции — любой
  • Ужин: 2 вареных вкрутую яйца, салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, 1 апельсин, тост из зернового хлеба

Среда

  • Завтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка грейпфрута
  • Обед: тост из зернового хлеба, нежирный сыр, салат из помидоров
  • Ужин: любое мясо, кроме баранины, отварное или запеченное

Четверг

  • Завтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка апельсина
  • Обед: фрукты в любом количестве, но только один вид: яблоки, груши, киви, апельсины
  • Ужин: 2 яйца, свареных вкрутую, салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, любое нежирное мясо

Пятница

  • Завтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка грейпфрута
  • Обед: 2 яйца всмятку, овощи на пару на выбор: морковь и зеленый горошек либо стручковая фасоль и кабачки.
  • Ужин: целый грейпфрут, салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, белая рыба (вареная, запеченная или жареная)

Суббота

  • Завтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка апельсина
  • Обед: фрукты в любом количестве, но только один вид: яблоки, груши, киви, апельсины
  • Ужин: салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, любое нежирное мясо, жареное или запеченное

Воскресенье

  • Завтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка грейпфрута
  • Обед: курица, отварная или жареная, салат из помидоров, овощи на пару на выбор: морковь и зеленый горошек либо стручковая фасоль и кабачки, один апельсин
  • Ужин: овощи на пару на выбор: морковь и зеленый горошек либо стручковая фасоль и кабачки

Вторая неделя

Ешьте больше свежих овощей и фруктов Фото: depositphotos.com

Понедельник

Завтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка апельсина

Обед: салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, любое нежирное мясо, жареное или запеченое

Ужин: 1 целый грейпфрут, 2 яйца всмятку, салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца

Вторник

  • Завтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка грейпфрута
  • Обед: салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, любое нежирное мясо, жареное или запеченое
  • Ужин: 1 грейпфрут и 2 яйца всмятку

Среда

  • Завтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка апельсина
  • Обед: салат из огурцов и любое нежирное мясо, жареное или запеченое
  • Ужин: 1 грейпфрут и 2 яйца всмятку

Четверг

  • Завтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка грейпфрута
  • Обед: 2 яйца всмятку, нежирный сыр, овощи на пару (морковь и горошек либо стручковая фасоль и кабачки)
  • Ужин: 2 яйца вкрутую

Пятница

  • Завтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка апельсина
  • Обед: рыба (любая, приготовленная любым способом, в любом количестве)
  • Ужин: 2 яйца всмятку

Суббота

  • Завтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка грейпфрута
  • Обед: отварное нежирное мясо, помидоры, апельсин
  • Ужин: фруктовый салат (дыня, мандарин, персик, апельсин и яблоко)

Воскресенье

  • Завтрак: 2 яйца, сваренных вкрутую, половинка апельсина
  • Обед: салат из помидоров, приготовленные на пару кабачки и стручковая фасоль, курица, 1 грейпфрут
  • Ужин: салат из помидоров, приготовленные на пару морковка и зеленый горошек, курица, 1 грейпфрут 

Третья неделя

Диета Магги богата белковыми продуктами Фото: depositphotos.com

Понедельник

  • На завтрак, обед и ужин — любые фрукты (кроме бананов и винограда)

Вторник

  • На завтрак, обед и ужин — сырые или отварные овощи (кроме картофеля)

Среда

На завтрак, обед и ужин — любые фрукты (кроме бананов и винограда)

Четверг

  • На завтрак, обед и ужин — рыба в любом количестве, зеленый салат или капуста, овощи (кроме картофеля)

Пятница

  • На завтрак, обед и ужин — нежирное вареное или жареное мясо или курицу, вареные овощи (кроме картофеля)

Суббота

  • На завтрак, обед и ужин — любые фрукты (кроме бананов и винограда)

Воскресенье

  • На завтрак, обед и ужин — любые фрукты (кроме бананов и винограда)

Четвертая неделя

Ешьте куриную грудку Фото: depositphotos.com

Понедельник

  • Распределить на три приема пищи: куриную грудку, 1 банку консервированного тунца, 4 огурца, 4 помидора, 1 тост из зернового хлеба, грейпфрут.

Вторник

  • Распределить на три приема пищи: 4 ломтика нежирного мяса, 4 огурца, 3 помидора, 1 тост из зернового хлеба, 1 апельсин, 1 яблоко.

Среда

  • Распределить на три приема пищи: 1 ст.л. творога, 200 г нежирного сыра, вареные овощи (кроме картофеля), 2−3 огурца, 2 помидора, 1 апельсин.

Четверг

  • Распределить на три приема пищи: куриную грудку, 1 огурец, 3 помидора, 1 тост, 1 грейпфрут.

Пятница

  • Распределить на три приема пищи: 2 сваренных вкрутую яйца, 3 помидора, салат (помидоры, огурцы, морковь, перец) и 1 грейпфрут.

Суббота

  • Распределить на три приема пищи: 2 вареные куриные грудки, 100 г нежирного творога, 2 огурца, 2 помидора, 1 стакан простокваши, 1 апельсин.

Воскресенье

  • Распределить на три приема пищи: 2 ст.л. нежирного творога, 1 банка консервированного тунца, 2 огурца, 2 помидора, 1 тост из зернового хлеба, вареные овощи (кроме картофеля) и 1 грейпфрут.

На диете Магги можно сбросить до 20 кг. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

Смотрите сюжет о самых абсурдных диетах мира:

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Источник: Сегодня
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