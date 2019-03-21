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Диета по группе крови: что о ней нужно знать

Основой рациона является употребление в пищу тех продуктов, которые присутствовали на столе наших предков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:38

Диета по группе крови. Кому стоит перейти на мясо, а кому животный белок только добавляет веса? И какой рацион подойдет именно вам, чтобы избавиться от лишних килограммов?

Валерия Шефир по совету врача решила подобрать себе индивидуальную диету – по группе крови.

"Согласно исследованиям по моей группе крови, мне нельзя было есть мясо, я от него отказалась. Спустя месяц я похудела на шесть килограммов, поэтому могу рекомендовать диету всем", – говорит девушка.

Зато эксперт по питанию категорически не рекомендует подобный рацион. Говорит, Валерия похудела из-за стресса организма, а не потому, что ее меню стало правильным. Диетолог уверена, что полностью отказываться от мяса вредно.

"Мясо – это белковый продукт, который полезен абсолютно всем. Если человек не ест белок животного происхождения – это приводит, в первую очередь, к анемическим состояниям и потере энергичности", – считает диетолог Людмила Гончарова.

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Режим питания по группе крови – известная на весь мир диета. Впервые о ней заговорили почти 30 лет назад. Но ее эффективность до сих пор не доказана.

"Первая группа крови – они сильно любят мясо, вторая группа крови – такие люди предпочитают рыбные продукты, а те, у кого четвертая и третья, могут есть все", – говорит генетик Руслана Шадрина.

Она лично исследовала эту диету. Убеждена, эффекта от нее нет, ведь процесс похудения зависит не только от группы крови, но и от работы всех механизмов человеческого организма.

"Переваривание пищи – это сложный процесс, на него влияют сотни ферментов. Поэтому настроить себе рацион по группе крови невозможно", – уверена Руслана Шадрина.

Эффективную индивидуальную диету можно подобрать только после обследования всего организма. А для этого нужно пойти на прием к гастроэнтерологу, диетолога и генетику.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

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Источник: Сегодня
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