Диетолог назвала самые распространенные ошибки при похудении

Перерыв между приемами пищи должен быть не более четырех часов, а воду надо пить регулярно

Почти 40% украинцев набрали лишний вес во время карантина. Такие данные социологического исследования компании Active Group. О похудении в период самоизоляции сказали только 6,5% людей. Почти 30% поправились на 3 килограмма, 16% – на 5 кг, а около 6% опрошенных – набрали до 10 кг. А впереди лето, поэтому вопрос похудения стоит особенно остро.

Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман узнали, какие самые популярные ошибки допускают люди, пытаясь избавиться от лишних килограммов.

Многочасовые потуги в спортзале, радикальные решения в питании и разочарования. Большинство диет, призванных уменьшить размер наших талий, не увенчиваются успехом – резюмирует диетолог-генетик Людмила Гончарова и отмечает самые популярные ошибки во время похудения.

Недостаток йода приводит к накоплению жира на боках Фото: freepik.com

Первая в этом списке – отказ от завтраков. Иногда – специально, но чаще – как следствие необдуманного питания. Диетолог настаивает – завтрак – залог здорового веса и хорошего самочувствия.

"Мы должны четко понять, что диета у каждого индивидуальная, потому что все мы разные. Завтрак – залог работы иммунной системы. То есть наша иммунная система запускается и благодаря завтраку получает все полезные элементы для того, чтобы начать свой день", – поясняет эксперт.

Вторая типичная ошибка – радикальный отказ от еды. Когда люди не едят днями или ограничиваются небольшими перекусами раз в день.

"Во время голодания выходят токсины – это правда. Кишечник не понимает, что происходит, и думает, что вокруг вас нет еды", – отмечает диетолог-генетик.

Эксперт объясняет – когда в организм не попадает пища, он ищет альтернативные источники для энергии. Которая необходима, чтобы обеспечить работу сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

"Это происходит за счет ваших эластичных тканей – коллагена. Организм его забирает и на нем работает. При этом вы стареете", – поделилась Людмила Гончарова.

Не дает организму пользы и отказ от углеводов и жиров. Другая крайность – перенасыщение организма соками и фруктами. Они хоть и полезны, но в избыточном количестве так же могут навредить.

Плюсы и минусы кето диеты – смотрите видео:

"Когда мы лишаем себя углеводов, мы тоже ставим свои биологические балансы и недополучаем гормональной активности. При этом следует помнить, что фрукты-овощи, да, они несут в себе витамины-минералы. Вопрос в том, что они несут в себе еще и фруктозу, избыток которой вызывает те же воспалительные процессы", – отметила эксперт.

Эксперты отмечают – у каждого из нас разный организм, и усвоение продуктов происходит так же по-разному. Универсальными являются лишь такие советы: перерыв между приемами пищи должен быть не более 4 часов, воду надо пить регулярно, по собственной формуле – 40 мл на каждый килограмм веса. Например, при весе 60 кг надо пить 2,4 литра в день.

Тем временем мы выяснили, что такое кето диета: диетолог пояснила, как есть жирную еду и худеть.

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