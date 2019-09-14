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Диетологи назвали простой способ запастись витаминами на зиму

Эксперты рекомендуют употреблять фрукты и овощи в первой половине дня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:49

Начало осени – самое благоприятное время, чтобы запастись витаминами на зиму. Поэтому диетологи советуют есть побольше свежих овощей и фруктов.

По словам диетолога Карины Дайнеко, такие фрукты, как слива и груша, например, очень богаты витаминами и минералами.

"Это мягкая клетчатка и в сливе ее не так много, как, например, в винограде или арбузе. Поэтому эти продукты можно употреблять людям с сахарным диабетом. Груша – естественный сорбент, который очищает кишечник. Но ее следует потреблять отдельно от другой пищи", – отметила Дайнеко.

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Диетолог также предостерегла, что людям с воспалительными заболеваниями желудка и кишечника грушу стоит употреблять осторожно, потому что это достаточно тяжелый продукт.

А вот тыкву диетолог называет настоящим национальным суперфудом. Прежде всего, из-за большого содержания железа.

"Тыква богата витаминами группы В. Богата калием, который очень благотворно сказывается на сердечно-сосудистой системе, помогает выводит лишнюю жидкость", – подытожила Дайнеко.

Совет: чтобы получить от овощей и фруктов максимальную пользу, ешьте их в первой половине дня и не более 350 граммов за раз.

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