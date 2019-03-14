Диетологи назвали рыбу, которая должна быть в рационе каждого украинца
Специалисты рекомендуют включить в свой рацион минтай
Диетологи сходятся во мнении, что в рационе украинцев недостаточно рыбы. По статистике потребление рыбы и морепродуктов на человека в год в Украине составляет около 14 кг. Рекомендация ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) – не менее 20 кг. Средний показатель по странам ЕС – 27 кг.
Порядка 80% рыбной продукции на украинском рынке составляет импорт. Бытует мнение, что цена импортной рыбы слишком высока для среднестатистического покупателя. Это справедливо в отношении "элитных" сортов, которыми, к счастью, выбор не ограничивается. Например, морская рыба минтай, импортируемая из США, дешевле не только форели или семги, но и свинины (которую украинцы потребляют в гораздо большем объеме).
Чем полезен минтай
Показательно, что при такой низкой цене, минтай ничуть не уступает своим дорогим морским собратьям по содержанию полезных витаминов и микроэлементов. Например, в печени минтая гораздо больше витамина А, чем в разрекламированной печени трески. Минтай является лидером по содержанию йода, незаменимого для обеспечения нормальной работы щитовидной железы. Наличие витаминов А и Е, селена и полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 делает минтай сильнейшим антиоксидантом. Именно поэтому диетологи рекомендуют включать его в свой рацион жителям мегаполисов и других экологически загрязненных регионов, а также курильщикам и людям, восстанавливающимся после тяжелой болезни и принимающим серьезные лекарственные препараты.
Кому нужно есть минтай
Минтай полезен всем – за исключением людей с аллергией на морепродукты. Набор ценных микроэлементов (калий, фосфор, йод, сера, фтор, кобальт), содержащихся в нем, обеспечивает полноценное питание мышечных и костных тканей, поэтому эта рыба полезна тем, кто ведет активный образ жизни и регулярно занимается спортом. Минтай ‒ рыба нежирная и низкокалорийная, но при этом в нем содержится столько же белка, сколько в мясе, что делает продукт особенно ценным не только для спортсменов, но и для людей, сидящих на диете, а также для беременных женщин, которые следят за набором веса. К слову, врачи разрешают добавлять эту рыбу и в рацион ребенка уже с 8-ми месячного возраста.
О полной натуральности минтая свидетельствует тот факт, что его не выращивают на специальных фермах и не кормят искусственными кормами. Эта "дикая" рыба обитает в океане и питается планктоном и мелкими рыбешками. Вылов осуществляется в Беринговом море и заливе Аляска ‒ регионе, славящемся своими чистыми водами.
Как выбирать и хранить минтай
Для хранения и транспортировки улова используется современная технология шоковой заморозки при температуре ниже -30ºС. Она позволяет не только сохранить полезные свойства и вкусовые качества рыбы, но и доставить его в целости и сохранности в любую точку земного шара. При покупке минтая обращайте внимание на страну производителя – наиболее качественный импортируется из США. Лучше отдавать предпочтение целым тушкам – это гарантия, что рыба была заморожена один раз сразу после вылова, тогда как филе после разделки обычно замораживают повторно, что существенно снижает содержание в нем полезных витаминов и микроэлементов.
Как правильно разморозить минтай
На качество минтая и его вкус может повлиять и способ его размораживания перед приготовлением. Чтобы сделать все правильно, надо переложить рыбу из морозильной камеры в холодильную на 10-12 часов и дать ей возможность "оттаять". Есть и другой способ ‒ поместить минтай в прохладную воду, что значительно ускорит процесс. Но важно помнить, что рыба при этом должна быть герметично запакована в пластиковый пакет, чтобы избежать прямого контакта с водой. Соблюдая эти простые правила, вы получите рыбу, практически ни в чем не уступающую свежевыловленной.
Рецепт минтая с рататуем и соусом песто
Ингредиенты:
- 400 г (четыре порции) минтая Аляски
- 1 морковь
- 1 луковица
- ½ баклажана
- ½ цуккини
- 30 г каперсов
- 150 мл оливкового масла
- 50 мл бальзамического уксуса
- Сахар, соль, красный перец (хлопья)
Рецепт приготовления:
- Нарежьте все овощи на маленькие одинаковые кубики.
- Приправьте баклажан солью и оставьте на полчаса, слейте воду.
- Промойте каперсы, чтобы удалить избыток соли.
- На сковороде разогрейте оливковое масло, выложите хлопья красного перца.
- Затем добавьте лук, морковь, баклажаны и цуккини.
- Добавьте каперсы и приправьте смесь солью, щепоткой сахара и уксусом.
- Дайте уксусу немного испариться и пропитать овощи
- Приправьте минтай солью, перцем и оливковым маслом.
- Выложите сверху рататуй.
- Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 160 С в течение 20 минут.
- Подавайте с соусом песто и черным рисом.
Соус песто
Ингредиенты:
- 1 зубчик чеснока
- 1 чайная ложка соли
- 1 пучок свежего базилика
- 3 чайные ложки кедровых орешков или грецких орехов
- 100 г тертого сыра пекорино или пармезана
- 1/2 стакана оливкового масла
- Молотый черный перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- В ступку положите чеснок, добавьте соль и разотрите (или перемелите, если используете блендер).
- Добавьте орехи и листья базилика.
- Добавьте сыр и оливковое масло и разотрите до получения однородной пасты.
- Приправите перцем.
- Подавайте соус с минтаем Аляски и овощами.
Напомним, ранее мы рассказывали, как похудеть на рыбной диете.
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