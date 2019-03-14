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Диетологи назвали рыбу, которая должна быть в рационе каждого украинца

Специалисты рекомендуют включить в свой рацион минтай

Минтай богат полезными веществами Фото: Pinterest

Диетологи сходятся во мнении, что в рационе украинцев недостаточно рыбы. По статистике потребление рыбы и морепродуктов на человека в год в Украине составляет около 14 кг. Рекомендация ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) – не менее 20 кг. Средний показатель по странам ЕС – 27 кг.

Порядка 80% рыбной продукции на украинском рынке составляет импорт. Бытует мнение, что цена импортной рыбы слишком высока для среднестатистического покупателя. Это справедливо в отношении "элитных" сортов, которыми, к счастью, выбор не ограничивается. Например, морская рыба минтай, импортируемая из США, дешевле не только форели или семги, но и свинины (которую украинцы потребляют в гораздо большем объеме).

Чем полезен минтай

Минтай богат йодом Фото: Pinterest

Показательно, что при такой низкой цене, минтай ничуть не уступает своим дорогим морским собратьям по содержанию полезных витаминов и микроэлементов. Например, в печени минтая гораздо больше витамина А, чем в разрекламированной печени трески. Минтай является лидером по содержанию йода, незаменимого для обеспечения нормальной работы щитовидной железы. Наличие витаминов А и Е, селена и полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 делает минтай сильнейшим антиоксидантом. Именно поэтому диетологи рекомендуют включать его в свой рацион жителям мегаполисов и других экологически загрязненных регионов, а также курильщикам и людям, восстанавливающимся после тяжелой болезни и принимающим серьезные лекарственные препараты.

Кому нужно есть минтай

Минтай полезен всем – за исключением людей с аллергией на морепродукты. Набор ценных микроэлементов (калий, фосфор, йод, сера, фтор, кобальт), содержащихся в нем, обеспечивает полноценное питание мышечных и костных тканей, поэтому эта рыба полезна тем, кто ведет активный образ жизни и регулярно занимается спортом. Минтай ‒ рыба нежирная и низкокалорийная, но при этом в нем содержится столько же белка, сколько в мясе, что делает продукт особенно ценным не только для спортсменов, но и для людей, сидящих на диете, а также для беременных женщин, которые следят за набором веса. К слову, врачи разрешают добавлять эту рыбу и в рацион ребенка уже с 8-ми месячного возраста.

Минтай можно жарить, тушить и запекать Фото: Pinterest

О полной натуральности минтая свидетельствует тот факт, что его не выращивают на специальных фермах и не кормят искусственными кормами. Эта "дикая" рыба обитает в океане и питается планктоном и мелкими рыбешками. Вылов осуществляется в Беринговом море и заливе Аляска ‒ регионе, славящемся своими чистыми водами.

Как выбирать и хранить минтай

Для хранения и транспортировки улова используется современная технология шоковой заморозки при температуре ниже -30ºС. Она позволяет не только сохранить полезные свойства и вкусовые качества рыбы, но и доставить его в целости и сохранности в любую точку земного шара. При покупке минтая обращайте внимание на страну производителя – наиболее качественный импортируется из США. Лучше отдавать предпочтение целым тушкам – это гарантия, что рыба была заморожена один раз сразу после вылова, тогда как филе после разделки обычно замораживают повторно, что существенно снижает содержание в нем полезных витаминов и микроэлементов.

Как правильно разморозить минтай

Рыбу нужно правильно размораживать Фото: Pinterest

На качество минтая и его вкус может повлиять и способ его размораживания перед приготовлением. Чтобы сделать все правильно, надо переложить рыбу из морозильной камеры в холодильную на 10-12 часов и дать ей возможность "оттаять". Есть и другой способ ‒ поместить минтай в прохладную воду, что значительно ускорит процесс. Но важно помнить, что рыба при этом должна быть герметично запакована в пластиковый пакет, чтобы избежать прямого контакта с водой. Соблюдая эти простые правила, вы получите рыбу, практически ни в чем не уступающую свежевыловленной.

Рецепт минтая с рататуем и соусом песто

Минтай с рататуем Фото: eeu.alaskaseafood.org

Ингредиенты:

400 г (четыре порции) минтая Аляски

1 морковь

1 луковица

½ баклажана

½ цуккини

30 г каперсов

150 мл оливкового масла

50 мл бальзамического уксуса

Сахар, соль, красный перец (хлопья)

Рецепт приготовления:

Нарежьте все овощи на маленькие одинаковые кубики. Приправьте баклажан солью и оставьте на полчаса, слейте воду. Промойте каперсы, чтобы удалить избыток соли. На сковороде разогрейте оливковое масло, выложите хлопья красного перца. Затем добавьте лук, морковь, баклажаны и цуккини. Добавьте каперсы и приправьте смесь солью, щепоткой сахара и уксусом. Дайте уксусу немного испариться и пропитать овощи Приправьте минтай солью, перцем и оливковым маслом. Выложите сверху рататуй. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 160 С в течение 20 минут. Подавайте с соусом песто и черным рисом.

Соус песто

Ингредиенты:

1 зубчик чеснока

1 чайная ложка соли

1 пучок свежего базилика

3 чайные ложки кедровых орешков или грецких орехов

100 г тертого сыра пекорино или пармезана

1/2 стакана оливкового масла

Молотый черный перец по вкусу

Рецепт приготовления:

В ступку положите чеснок, добавьте соль и разотрите (или перемелите, если используете блендер). Добавьте орехи и листья базилика. Добавьте сыр и оливковое масло и разотрите до получения однородной пасты. Приправите перцем. Подавайте соус с минтаем Аляски и овощами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как похудеть на рыбной диете.

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