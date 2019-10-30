Диетологи пояснили, что можно есть по ночам

Звезды поделились секретами, как поддерживают себя в форме

Есть ночью не только можно, но и нужно, но не всем и не все говорят диетологи. Иногда без ночных перекусов вред для здоровья может быть больше пользы. Особенно актуальный этот вопрос у публичный людей, у которых нерегулярный график работы, поэтому "ночной дожор" имеет место быть.

Певица Мария Бурмака признается, что любит съесть что-то вкусненькое ночью.

"Когда тратишь очень много энергии, уставшая, не просто хочется есть, а съесть что-то совсем бесполезное. Даже вредное. Если бы только шаурма, картофель фри, мороженое", – признается певица.

Чтобы быть в форме, Бурмака пробовала разные диеты и сделала для себя один вывод – не есть после шести – эффективно.

Собственной фигурой народный артист Украины Павел Зибров гордится.

"Честно признаюсь: есть люблю по вечерам и по ночам. Потому что работа вечерняя. Иногда приезжаешь голодный, жена тебя ждет и говорит, может первого съешь. Поэтому на ночь я могу съесть борщика, супчика, ухи, жиденького. Могу и кусок колбасы, и ты уже не проникаешься, что у тебя живот растет, или бока", – говорит певец.

Впрочем, если уж согрешил с котлетой ночью, Павел Зибров знает, как согнать лишние калории. Певец советует дачный тренировочный комплекс.

"Я иду подрезаю кусты, деревья, поливаю, полю, пилю дрова, рублю, сочиняю. Физически работаю. Собаку выгуливаю. Собака выгуливает меня. И поэтому, когда ты в движении, не надо бегать", – признается певец.

Физическая работа полезна для фигуры Фото: Pexels

Диетолог Инна Раилко есть ночью не рекомендует. Но если очень хочется предлагает легкий перекус.

"Кисломолочные продукты. Даже первые блюда могут быть на легком бульоне. То, что быстро усваивается. Это уже не мясо, рыба, и даже не сыр мягкий. Это можно на ужин, но этот ужин должен быть за 4 часа до сна", – поясняет диетолог.

Тем временем диетологи рассказали, какие продукты вызывают больше всего отравлений.

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