Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
PR

Дихати на повну: як звільнитися від нежитю?

Синуситом реагує наша імунна система на потрапляння всередину хвороботворних мікроорганізмів

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:57

Печіння, свербіння та сухість у носі, неможливість нормально дихати, головний біль, інколи підвищена температура тіла – напевно, кожна людина відчувала всі ці дошкульні симптоми застуди, і неодноразово.

Коли не дихає ніс, якість життя значно знижується: не повною мірою відчувається смак, на якийсь час втрачається повноцінне сприйняття запахів, погіршується загальне самопочуття, ви не встигаєте поповнювати запаси серветок…

Чому так відбувається? Як називається ця недуга? Які її причини? Яким чином з нею боротися та як уникнути вкрай неприємних ускладнень?

Синусит та його симптоми

Зазвичай кожна застуда починається з синуситу або нежитю – запалення слизової оболонки навколоносових повітряних пазух, яке супроводжується закладеністю або надмірними виділеннями із носа. Так реагує наша імунна система на потрапляння всередину хвороботворних мікроорганізмів: найчастіше вірусів, рідше – бактерій, грибків, алергенів чи токсинів.

Хворі на синусит відчувають такі симптоми:

  • надмірне виділення слизу із носа;
  • закладеність носа;
  • сухість та печіння;
  • шкіра навколо носа стає подразненою;
  • чхання;
  • кашель, який виникає внаслідок стікання мокроти по задній стінці горла;
  • знижується відчуття нюху;
  • втрачається апетит;
  • часом спостерігається підвищення температури тіла;
  • інколи виникає головний біль у скроневих та лобних ділянках.

Синусити за ступенем перебігу хвороби бувають легкими, середніми та тяжкими. Якщо легку форму нежитю людина переносить доволі просто, то середня та тяжка можуть викликати дуже неприємні та небезпечні ускладнення, такі, як бактеріальний синусит, отит, гострий бронхіт, кон’юктивіт, тонзиліт, запалення легенів та ін.

Аби цього не трапилося, потрібно вчасно та ефективно зреагувати, тобто розпочати лікування, яке дозволить відновити здорове самопочуття і повернути життю усі його барви.

Ефективні ліки

Оториноларингологи, сімейні лікарі та педіатри багатьох країн все частіше при нежитю рекомендують фітоніринговий препарат "Синупрет" від німецького виробника "Bionorica SE". Чому? Бо він зарекомендував себе як надійний засіб у боротьбі із синуситами і був включений до національних рекомендацій з лікування риносинуситу, зокрема України та Німеччини, а у 2020 році – до загальноєвропейського документу EPOS 2020.

На відміну від судиннозвужувальних засобів, які на деякий час полегшують симптоми, "Синупрет" саме лікує нежить.

Його унікальний рослинний склад стандартизованих за вмістом біологічно активних речовин лікарських рослин (корінь горечавки, трава вербени, квітки бузини, трава щавлю та квітки первоцвіту) дозволяє комплексно боротися з хворобою: розріджує секрет, допомагає виведенню слизу, полегшує носове дихання, значно зменшує набряк і запалення, усуває закладеність носа, знищує віруси та попереджає розвиток бактеріальних ускладнень.

Для дорослих та дітей

Цей лікарський засіб рослинного походження підходить не лише дорослим, але й дітям.

Малюкам від двох років рекомендується застосовувати "Синупрет" у формі крапель чи сиропу, який має приємний смак і, що важливо, є цілком безпечним для дитячих зубчиків. Дітям від 6 років можна давати його у формі таблеток.

Будь-яка хвороба – це завжди виклик для кожної людини. Хворіти неприємно та важко, а часто ще важче бачити, як нездужають наші рідні, особливо маленькі діти.

Пам’ятайте: навіть на перший погляд незначна недуга може завдати серйозних проблем, якщо не зреагувати вчасно та ефективно. Тому не легковажте: захворіли – звертайтесь до фахових лікарів, довіряйте лікам з доведеною ефективністю, дихайте на повну і будьте здорові.

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я

Виробник: Біонорика СЕ (Німеччина)

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов`язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією.

СИНУПРЕТ® таблетки, вкриті оболонкою, № 50. Р.П. № UA/4373/01/01 від 06.04.2016. СИНУПРЕТ® краплі оральні по 100 мл у флаконі. Р.П. № UA/4373/02/01 від 31.03.2016. СИНУПРЕТ® ЕКСТРАКТ таблетки, вкриті оболонкою № 20. Р. П. № UA/15267/01/01 від 15.08.2016. СИНУПРЕТ® сироп по 100 мл. Р. П. № UA/4373/03/01 від 24.07.2015. СИНУПРЕТ® ФОРТЕ таблетки, вкриті оболонкою, № 20. Р. П. № UA/4373/04/01 від 24.07.2015

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
насморк Синупрет Bionorica синусит
Реклама

Новости партнеров

Алла Костромічева вперше показала чоловіка: не красень
Алла Костромічева вперше показала чоловіка: не красень
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Не только кашель и жар: медики назвали новый симптом коронавируса
Не только кашель и жар: медики назвали новый симптом коронавируса
От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян

Популярные статьи

Сегодня, 14:58Fun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Сегодня, 12:15Food

Как приготовить фигурный пасхальный кулич с изюмом, цукатами и орехами

Сегодня, 11:07Fun

"И я на этом не остановлюсь": топ-модель на карантине поправилась на 15 кг, видео

Сегодня, 10:42Психология

Как избавиться от стресса: полезные советы о медитации

Вчера, 18:24Fun

Чистый четверг 2020: дата и главные традиции праздника

Вчера, 17:43Стиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

Вчера, 16:00Food

Как приготовить сырные палочки во фритюре

Вчера, 14:31Психология

Что бесит мужчин в женском поведении: ответ психолога

Вчера, 12:40Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

Вчера, 10:15Food

Как покрасить перепелиные яйца на Пасху

8 апреляТехно

Комета-пришелец начала разрушаться: фото

8 апреляFun

Еврейская Пасха 2020: поздравления в прозе и стихах

8 апреляFun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

8 апреляFood

Рецепты на Песах: обзор традиционных еврейских блюд с фото

8 апреляFun

8 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 апреляШоу-бизнес

Том Хэнкс, Джоан Роулинг и Pink: кто из знаменитостей заразился коронавирусом

Новости партнеров

Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
10 крутых советских комедий
10 крутых советских комедий
Вирусолог Жолобак: Вирус
Вирусолог Жолобак: Вирус "не заинтересован" в смерти человека
Взяли лаваш и за минуты сделали сырный пирог
Взяли лаваш и за минуты сделали сырный пирог
Рыбу больше не жарим: 7 рецептов приготовления по-новому
Рыбу больше не жарим: 7 рецептов приготовления по-новому
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Замена бутербродам: готовим всю неделю и не надоедает
Хлеб без замеса теста: просто смешали муку с водой
Хлеб без замеса теста: просто смешали муку с водой
Як зараз виглядає головна конкурентка Лариси Доліної Ірина Отієва
Як зараз виглядає головна конкурентка Лариси Доліної Ірина Отієва