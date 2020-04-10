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Дихати на повну: як звільнитися від нежитю?

Синуситом реагує наша імунна система на потрапляння всередину хвороботворних мікроорганізмів

Печіння, свербіння та сухість у носі, неможливість нормально дихати, головний біль, інколи підвищена температура тіла – напевно, кожна людина відчувала всі ці дошкульні симптоми застуди, і неодноразово.

Коли не дихає ніс, якість життя значно знижується: не повною мірою відчувається смак, на якийсь час втрачається повноцінне сприйняття запахів, погіршується загальне самопочуття, ви не встигаєте поповнювати запаси серветок…

Чому так відбувається? Як називається ця недуга? Які її причини? Яким чином з нею боротися та як уникнути вкрай неприємних ускладнень?

Синусит та його симптоми

Зазвичай кожна застуда починається з синуситу або нежитю – запалення слизової оболонки навколоносових повітряних пазух, яке супроводжується закладеністю або надмірними виділеннями із носа. Так реагує наша імунна система на потрапляння всередину хвороботворних мікроорганізмів: найчастіше вірусів, рідше – бактерій, грибків, алергенів чи токсинів.

Хворі на синусит відчувають такі симптоми:

надмірне виділення слизу із носа;

закладеність носа;

сухість та печіння;

шкіра навколо носа стає подразненою;

чхання;

кашель, який виникає внаслідок стікання мокроти по задній стінці горла;

знижується відчуття нюху;

втрачається апетит;

часом спостерігається підвищення температури тіла;

інколи виникає головний біль у скроневих та лобних ділянках.

Синусити за ступенем перебігу хвороби бувають легкими, середніми та тяжкими. Якщо легку форму нежитю людина переносить доволі просто, то середня та тяжка можуть викликати дуже неприємні та небезпечні ускладнення, такі, як бактеріальний синусит, отит, гострий бронхіт, кон’юктивіт, тонзиліт, запалення легенів та ін.

Аби цього не трапилося, потрібно вчасно та ефективно зреагувати, тобто розпочати лікування, яке дозволить відновити здорове самопочуття і повернути життю усі його барви.

Ефективні ліки

Оториноларингологи, сімейні лікарі та педіатри багатьох країн все частіше при нежитю рекомендують фітоніринговий препарат "Синупрет" від німецького виробника "Bionorica SE". Чому? Бо він зарекомендував себе як надійний засіб у боротьбі із синуситами і був включений до національних рекомендацій з лікування риносинуситу, зокрема України та Німеччини, а у 2020 році – до загальноєвропейського документу EPOS 2020.

На відміну від судиннозвужувальних засобів, які на деякий час полегшують симптоми, "Синупрет" саме лікує нежить.

Його унікальний рослинний склад стандартизованих за вмістом біологічно активних речовин лікарських рослин (корінь горечавки, трава вербени, квітки бузини, трава щавлю та квітки первоцвіту) дозволяє комплексно боротися з хворобою: розріджує секрет, допомагає виведенню слизу, полегшує носове дихання, значно зменшує набряк і запалення, усуває закладеність носа, знищує віруси та попереджає розвиток бактеріальних ускладнень.

Для дорослих та дітей

Цей лікарський засіб рослинного походження підходить не лише дорослим, але й дітям.

Малюкам від двох років рекомендується застосовувати "Синупрет" у формі крапель чи сиропу, який має приємний смак і, що важливо, є цілком безпечним для дитячих зубчиків. Дітям від 6 років можна давати його у формі таблеток.

Будь-яка хвороба – це завжди виклик для кожної людини. Хворіти неприємно та важко, а часто ще важче бачити, як нездужають наші рідні, особливо маленькі діти.

Пам’ятайте: навіть на перший погляд незначна недуга може завдати серйозних проблем, якщо не зреагувати вчасно та ефективно. Тому не легковажте: захворіли – звертайтесь до фахових лікарів, довіряйте лікам з доведеною ефективністю, дихайте на повну і будьте здорові.

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я

Виробник: Біонорика СЕ (Німеччина)

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов`язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією.

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