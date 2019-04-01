Для всех групп мышц: новая кардио-тренировка от Холли Берри

Эта программа – то, что нужно для скульптуры тела

Холли Берри регулярно занимается спортом Фото: instagram.com/halleberry

На своей странице в Instagram Холли Берри регулярно делится секретами питания и тренировок. Недавно она доказала, что тренироваться можно с чем угодно. Вместо гантелей голливудская актриса решила использовать шину, которую вместе со своим тренером Питером нашла на свалке.

"На этой неделе мы будем заниматься с одной из моих любимых "игрушек" – гигантской шиной", – написала Холли Берри в своем Instagram.

С шиной можно провести функциональную тренировку Фото: instagram.com/halleberry

"Мало того, что тренировки с шинами эффективно бросают вам вызов, помогая пробудить скрытого воина, которым вы являетесь. Это еще и идеальный способ поработать как на телосложение, так и на кардио", – прокомментировала актриса.

Читайте также Никакого сахара и макарон: Холли Берри раскрыла секреты своего питания

Если прогулки по местной свалке не кажутся вам хорошей идеей, мы уверены, что вы сможете найти одну-две шины в близлежащем спортзале.

Тренировка с шиной от Холли Берри

Прыжок с шины: 20 повторений

Поочередное поднятие ног к противоположной руке, сидя на шине: 20 повторений

Прыжки внутрь шины и наружу: 20 повторений

Приседания с прыжком: 20 повторений

Тренировка с шиной от Холли Берри Фото: instagram.com/halleberry Тренировка с шиной от Холли Берри Фото: instagram.com/halleberry Тренировка с шиной от Холли Берри Фото: instagram.com/halleberry Тренировка с шиной от Холли Берри Фото: instagram.com/halleberry Тренировка с шиной от Холли Берри Фото: instagram.com/halleberry 1/5

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе и вреде йоги для здоровья. "Сегодня" также делились советами, которые помогут вам избавиться от целлюлита.

Смотрите видео о секретах молодости Холли Берри:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram