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Для всех групп мышц: новая кардио-тренировка от Холли Берри

Эта программа – то, что нужно для скульптуры тела

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Холли Берри регулярно занимается спортом
Холли Берри регулярно занимается спортом
Фото: instagram.com/halleberry

На своей странице в Instagram Холли Берри регулярно делится секретами питания и тренировок. Недавно она доказала, что тренироваться можно с чем угодно. Вместо гантелей голливудская актриса решила использовать шину, которую вместе со своим тренером Питером нашла на свалке.

"На этой неделе мы будем заниматься с одной из моих любимых "игрушек" – гигантской шиной", – написала Холли Берри в своем Instagram.

С шиной можно провести функциональную тренировку
С шиной можно провести функциональную тренировку
Фото: instagram.com/halleberry

"Мало того, что тренировки с шинами эффективно бросают вам вызов, помогая пробудить скрытого воина, которым вы являетесь. Это еще и идеальный способ поработать как на телосложение, так и на кардио", – прокомментировала актриса.

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Если прогулки по местной свалке не кажутся вам хорошей идеей, мы уверены, что вы сможете найти одну-две шины в близлежащем спортзале.

Тренировка с шиной от  Холли Берри

  • Прыжок с шины: 20 повторений
  • Поочередное поднятие ног к противоположной руке, сидя на шине: 20 повторений
  • Прыжки внутрь шины и наружу: 20 повторений
  • Приседания с прыжком: 20 повторений

Тренировка с шиной от Холли Берри
Фото: instagram.com/halleberry
Тренировка с шиной от Холли Берри
Фото: instagram.com/halleberry
Тренировка с шиной от Холли Берри
Фото: instagram.com/halleberry
Тренировка с шиной от Холли Берри
Фото: instagram.com/halleberry
Тренировка с шиной от Холли Берри
Фото: instagram.com/halleberry
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Напомним, ранее мы рассказывали о пользе и вреде йоги для здоровья. "Сегодня" также делились советами, которые помогут вам избавиться от целлюлита.

Смотрите видео о секретах молодости Холли Берри:

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Источник: Сегодня
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