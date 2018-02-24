Доказано: кушать нужно только голышом

Сегодня, 11:25

Всего за неделю употребления еды нагишом удалось снизить болевые пороги почти на 50%

Есть без одежды, оказывается, очень полезно. Фото: pixabay
Есть без одежды, оказывается, очень полезно. Фото: pixabay

Учёные из американского института психологии заявили, что кушать надо голышом. Специалисты объяснили это тем, что в таком состоянии у человека лучше усваивается пища.

"Одежда негативно влияет на усвоение пищи организмом человека. В первую очередь штаны сильно давят на живот и в результате человек чаще ощущает голод", — заявил автор исследования Джон Крегон, доцент кафедры психологии.

Он также акцентировал внимание на том, что еду лучше принимать без одежды и в окружении близких людей. По его мнению, необходимо это для интенсивного потовыделения после приёма пищи. Пот будет появляться на участках кожи из-за страха перед окружающими.

Психолог считает, что человек просто боится демонстрировать своё тело другим людям, даже если они очень близкие. Но употребление пищи нагишом позволяет показывать все свои недостатки тела. Вследствие, за короткий промежуток времени можно исправить эту проблему, достигнув желаемого результата.

Джон Крегон в отчёте уточнил, что при подведении итогов он позвал 100 респондентов разных возрастов, у которых были проблемы с перевариванием пищи. Всего за неделю употребления еды нагишом удалось снизить болевые пороги на 47%.

Напомним, ранее мы сообщали, какие простые упражнения помогут быстро похудеть,

Ранее ученые выявили смертельную опасность просмотра телевизора

О том, как трое ученых из США разгадали секрет работы биологических часов человека, смотрите на видео ниже:
здоровье, еда, голышом
Источник:

VladTime

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